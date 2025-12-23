Trener Dejvid Adelman objasnio je da nije diktator i da sluša savjete Nikole Jokića koji i kada ne igra "skenira" utakmicu.

Izvor: YouTube/DNVR Sports/@SengunStats

Nikola Jokić odigrao je prethodne noći još jednu odličnu utakmicu, iako je bio u laganom ritmu i nije htio previše da se umara zbog komplikovanog rasporeda Denvera. I to što nije oznojio dres bilo je dovoljno da Jokić napravi tripl-dabl i nije bilo nikakve potrebe da ulazi u poslhednjoj dionici koju je presedeo na klupi.

Denver je imao veliku razliku protiv Jute (na kraju pobijedio 135:112), a novinari su "snimili" da Jokić u tim trenucima nije sjeo da odmori kao svaki drugi košarkaš iz NBA lige.

Nuggets HC David Adelman and Jokic were seen having a conversation during the game tonight. Adelman says he appreciates and encourages feedback from the players.



"It's not like I'm a dictator and this is what we're doing. No, we're doing this together."pic.twitter.com/hE1tEt8h5h — Rachel Strand (@MileHighRachel)December 23, 2025



Jedan novinar je na konferenciji za medije pojdijelio svoje zapažanje, upitavši trenera Adelmana šta je to Nikola Jokić pričao sa njim u jednom trenutku utakmice kraj klupe, umjesto da kao svi ostali "jede kokice ili hot-dog" i čeka zvuk sirene. Primijetio je i da je Adelman poslije tog razgovora rekao "u pravu si".

Adelman se prvo šokirao što je to neko primijetio, a onda je objasnio da u tome nema ničeg lošeg:

"Pričali smo o 'spejsingu' i kako da se rasporedimo bolje. Lijepo je čuti povratne informacije od njega, posebno Jokićeve, jedini je koji neke stvari može da vidi. I da, morate uzeti sve u obzir. Volim da pričam sa Timom Hardavejem o nekim stvarima, Jonasom Valančijunasom... Igrali su sa dosta dobrih igrača i za dobre trener", rekao je trener Denvera.

"Ja nisam diktator, želim da čujem stvari od njih, radimo zajedno. Večeras je sve bilo dobro", dodao je Adelman koji je takođe rekao i da je čast što će Denver ponovo igrati na Božić, kao jedan od najvažnijih timova trenutno u NBA.