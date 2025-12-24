Saigrač Nikole Jokića nije povrijedio ligamente koljena i brzo će se vratiti na parket.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Košarkaš Denver Nagetsa Kameron Džonson povrijedio se na posljednjem meču tima iz Kolorada i moraće da odsustvuje, ali... Prvi odrađeni pregledi pokazali su da povreda nije teška koliko se mislilo, da nisu stradali ligamenti i da će zbog povrede koljena odsustvovati tek neko vrijeme.

Za sada nije poznato koliko će mečeva Kameron Džonson propustiti zbog povrede koljena, ali je svakako jasno da ga ne čeka višemjesečna pauza. To je svakako dobra vijest za Denver, pošto ekipa Nikole Jokića ima velike probleme sa povredama. Trener Dejvid Adelman trenutno ne može da računa na Kristijana Brauna i Arona Gordona, igrače koji su prije početka sezone projektovani kao starteri na pozicijama tri i četiri.

Eventualno odsustvo Džonsona, koji je predviđen za startnu dvojku tima, sigurno bi značajno uticalo i na ambicije Denver Nagetsa. Tim je napravljen da se ove sezone bori za titulu i utisak je da konačno ima "dubinu", a to se posebno vidi sada jer i uprkos povredama uspijevaju da upisuju trijumfe.

Važan dio šampionskog tima trebalo bi da bude i Džonson, koji je pred početak sezone stigao iz Bruklina. Denver Nagetsi su za njega trejdovali Majkla Porter Džuniora, a to im je omogućilo malo više prostora da potpis slobodnih igrača poput Brusa Brauna i Tima Hardavej Džuniora.

Od dolaska u novi tim Kameron Džonson je odigrao 28 od 29 utakmica Nagetsa ove sezone. U prosjeku bilježi 11,7 poena, 3,6 skokova i 2,7 asistencija. Mnogi smatraju da su te brojke ispod očekivanja - posebno zbog Porterov brojki u Bruklinu - ali je jasno da se novi bek Nagetsa prilagodio igri čitave ekipe.