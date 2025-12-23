Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Pariza u 18. kolu Evrolige.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Francuski tim je na svom terenu prekinuo niz od šest uzastopnih poraza i slavio rezultatom 102:92 (28:18, 23:28, 28:12, 23:34).

Crvena zvezda je doživjela osmi poraz, šesti na gostovanjima, gdje ima i dve pobede od ukupno deset. Pred crveno-bijelima je januar, gdje će imati teška gostovanja, pa će morati da popravi igru van Beograda.

Parižani su upisali šestu pobjedu.

Bio je ovo poslednji meč Crvene zvezde u kalendarskoj 2025. godini. Naredni meč tim Saše Obradovića igra 2. januara u Istanbulu protiv Efesa.

Pariz će 30. decembra gostovati Asvelu.

Džered Batler je bio najefikasniji u Zvezdinom timu sa 31 poenom, od toga 22 u poslednjoj četvrtini.

Miler-Mekintajer je postigao 18 poena, a Moneke 17.

Kod domaćina, Robinson je postigao 16 poena, Hifi 15, Stivens 14.

Zvezda je odigrala očajno, prije svega u odbrani, gdje se loše vraćala čak i posle postignutih poena. To je omiljena igra Pariza, ali Zvzeda nije našla načina da to zaustavi. Crveno-bijeli su imali čak 19 izgubljenih lopti, od toga 11 u prvom poluvremenu.

Zvezda je imala pristojne procente šuta (60.7 odsto za dva - 17/28, kao i 42,9 odsto za tri - 15/35). Crveno-bijeli su nadskočili rivala, imali isti broj asistencija.

Treći period je bio presudan, pogotovo period između 25. i 30. minuta kada je domaćin napravio seriju 20:3.

Pred Crvenom zvezdom je bitan period u januaru. Osim meča sa Valensijom na Badnje veče, crveno-bijeli će ići na pet gostovanja, i to Efesu, Žalgirisu, Armaniju, Monaku i Virtusu.