U prvom meču po povratku na klupu Bajerna Svetislav Pešić je doživio poraz od Hapoel Tel Aviva u Minhenu. Na kraju je uspio da spriječi baš ubjedljiv poraz.

Izvor: Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Svetislav Pešić vratio se u Bajern i doživio poraz na novom debiju u nemačkom klubu. U Minhenu je Hapoel Tel Aviv odnio pobjedu u Evroligi - 82:72. Na kraju je razlika bila manja nego što je mogla da bude...

Na početku poslednjeg kvartala gostujući tim imao je čak 25 poena prednosti (71:46) i u tim momentima je srpski stručnjak tražio tajm-aut. Zahtijevao je od svojih igrača da pokažu karakter. Isto je bilo i kada je na 2:45 prije kraja prednost rivala bila na "+19" (81:62). Tražio je Pešić od igrača da ne dozvole ubjedljiv poraz i u tome je uspio.

U poslednja dva minuta je Bajern uspeo koliko-toliko da ublaži poraz, a to je iznerviralo Dimitrisa Itudisa koji je tražio minut odmora na 49 sekundi prije kraja nezadovoljan razvojem situacije.