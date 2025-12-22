Košarkaši KK Budućnost Voli u 11. kolu regionalne AdmiralBet ABA lige večeras od 20:00 časova dočekuju tim KK Beč

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ova utakmica označava početak završnog dijela sezone pred svojim navijačima.

Ovo je prva od tri preostale utakmice koje će „plavo-bijeli“ odigrati pred domaćom publikom do kraja godine, a protivnik je novajlija u takmičenju.

Trener Budućnosti, Andrej Žakelj, kaže da je Beč kvalitetan rival koji je pojačan sa dva nova igrača i koji igra sa puno energije, pa ga ne očekuje jednostavan susret. Uprkos tome, Budućnost računa na svoju veću klupsku snagu i želi da to i pokaže na parketu.

Crnogorski reprezentativac Đorđije Jovanović ističe da su imali dovoljno vremena za pripremu nakon što su se vratili iz Italije, te da se fokusiraju na čvrstu i zahtjevnu utakmicu protiv ekipe koja igra neobičnim stilom u odbrani i napadu.

Ovaj meč dolazi kao prilika da Budućnost „upali“ pobjednički niz nakon poraza od Pallacanestro Trento (91:90) u Italiji.