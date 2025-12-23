Pogledajte ludo zakucavanje Nikole Jokić nakon alej-up dodavanja Džamala Mareja na meču Denvera i Jute.

Srpski košarkaš Nikola Jokić zabilježio je prethodne noći 14. tripl-dabl u sezoni i čini se da se nije preterano oznojio da do njega dođe. Igrao je Jokić sve vrijeme u laganom ritmu i nijednog trenutka nije morao da ubrza kako bi njegov Denver došao do pobjede nad Jutom (135:112).

Zbog toga je Jokić stigao i da se bavi nekim atraktivnim potezima, pa smo sredinom treće četvrtine videli i da traži pas za alej-up, što nikada u karijeri nije tražio. Pogledajte kako je to izgledalo:

Nikola Jokić calls for the lob (!!) and finishes it



Vidio je Jokić da ga njegov čuvar ne motri, pokazao je rukom ka Džamalu Mareju, a onda mu je Kanađanin bacio "lob" pas u visini koša. Jokić je skočio i sproveo loptu u mrežu, a zbog njegovog zakucavanja čitava klupa Nagetsa iste sekunde je skočila da slavi.

Bio je to samo jedan od mnogih atraktivnih poteza koje je Jokić izveo prethodne noći, a iako su se čuvari smjenjivali na njemu, pokušavali da ga udvoje - uvijek bi nalazio rješenje i praktično je odigrao bez greške.

Pogledajte i ostale poteze Nikole Jokića u pobjedi nad Jutom:

