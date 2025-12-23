Napeto je u Golden Stejtu gdje je Stiv Ker imao šta da objasni Drejmondu Grinu na jednom tajm-autu, poslije čega je osvajač četiri prstena otišao s utakmice.

Golden Stejt je prethodne večeri pobedio Orlando pred svojim navijačima (120:97), međutim neće se pamtiti skoro niti jedan košarkaški potez sa NBA utakmice. Razlog je što je sve zasjenio trenutak kada je trener Stiv Ker očitao "bukvicu" svom igraču Drejmondu Grinu, posle čega je košarkaš otišao u svlačionicu.

Vidjelo se da su se Ker i Grin oko nečega "pokačili" i da je rasprava trajala praktično cijeli tajm-aut, posle čega je Grin ustao sa stolice i otišao u pravcu svlačionice, da bi se poslije pravdao da je to bila njegova odluka. Pogledajte tu scenu:



"Da, očigledno smo se zakačili", rekao je Stiv Ker o svom košarkašu koji nije igrao u posljednjih 20 minuta, kada je Golden Stejt napravio i najveću razliku: "Malo smo to bili raščistili i Grin je donio odluku da se vrati u svlačionicu kako bi se smirio. To je sve što ću reći o tome. Ostalo je između nas, a svakako ga ne bih vraćao u igru."

O samoj sceni s utakmice oglasio se i Drejmond Grin koji je uvjeravao sve prisutne da nije toliko dramatično kako su predstavili, dodajući samo da su se posvađali "oko košarke".

Steve Kerr said Draymond Green chose to go to the locker room after the two had a heated argument during an early third quarter timeout. He wasn’t sent there. Green returned to bench for fourth quarter but Kerr said he wouldn’t have gone back to Green.



Full soundbitepic.twitter.com/SPZvuqteIB — Anthony Slater (@anthonyVslater)December 23, 2025



"Strasti su se rasplamsale. Mislio sam da je najbolje da se sklonim odatle. Ne mislim da je postojala situacija u kojoj bi moglo da se smiri ili popravi. Zato je bilo najbolje da se sam udaljim... S**nja se dešavaju. Idemo dalje. Sve je u redu", dodao je jedan od najvažnijih igrača Golden Stejta od dolaska Stiva Kera, koji je i poznat kao "brbljivac".

Draymond Green:



"Tempers spilled over. I just thought it was best that I get out of there. I don't think there was a situation where it was going to get better. So it was just best to remove myself...sh*t happens. We move forward. We alright"



pic.twitter.com/JOdZGiKkGv — Guru (@DrGuru_)December 23, 2025



Ove sezone Drejmond Grin prosječno bilježi 8,1 poena, 6,1 skokova i 5,1 asistenciju po meču.