Manuel Nojer napravio je nevjerovatnu grešku na utakmici Arsenala i Bajerna u Londonu

Derbi pete runde Lige šampiona odigran je u Londonu gdje je Arsenal pobedio Bajern sa 3:1. Trijumf pred domaćim navijačima, potvrda fantastične igre ekipe Mikela Artete, ali i jedan potez koji je obilježio meč.

Bilo je to u 77. minutu kada je Gabrijel Martineli postigao jedan od najlakših golova u karijeri. Nevjerovatno je kakvu je grešku napravio Manuel Nojer, jedan od najboljih golmana u istoriji. Izletio je skoro do sredine terena, bio je tu kada je krenula kontra domaćeg tima, fudbaler "tobdžija" ga je lako obišao i zatresao praznu mrežu.

Arsenal Bajern higlightsi Izvor: YouTube/Arena sport

Sve to dogodilo se u momentu kada je Arsenal vodio sa 2:1 i kada je nemački tim napadao i tražio gol za izjednačenje. Dogodila se izgubljena lopta, dodavanje Eberečija Ezea u prostor gdje je Martineli jednim dodirom poslao loptu sebi u prostor i nije mu bilo teško da završi napad. Teško da može da se objasni šta je iskusni njemački golman radio toliko daleko od gola.