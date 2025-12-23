Dvejn Vašington je proglašen za igrača 11. kola u ABA ligi posle nevjerovatne partije protiv Krke. Ubacio je čak 48 poena.

Izvor: MN Press

Dvejn Vašington proglašen je za najkorisnijeg igrača u 11. kolu ABA lige. MVP priznanje otišlo je u ruke košarkaša Partizana koji je odigrao nevjerovatnu utakmicu i doneo svom timu pobjedu protiv Krke (99:92).

Odigrao je 26 minuta i za to vrijeme ubacio 48 poena (6/10 za dva, 10/14 za tri, 6/9 sa penala), uz 3 asistencije, 2 skoka i indeks korisnosti 46. Dao je skoro polovinu poena svog tima i nije bilo mnogo dileme oko toga ko će dobiti ovu nagradu.

Oborio je rekord ABA lige po broju poena na jednoj utakmici, prestigao je Derona Rasela koji je u dresu Mornara ubacio Zadru 48 poena.