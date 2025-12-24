Legendarni košarkaš Partizana Miroslav Berić govorio je teškom zadatku koji je preuzeo Španac Đoan Penjaroja.

Izvor: MN Press

Nekadašnji košarkaš Partizana Miroslav Mića Berić bio je oštar u kritikama nekolicine igrača crno-bijelih, a posebno je bio nemilosrdan poslije debakla protiv Žalgirisa. Nakon dolaska novog trenera Đoana Penjaroje i američkog beka Kamerona Pejna, čini se da se bura u Humskoj stišala, a legendarni smatra da Penjaroja mora da bude čudotvorac ako želi da izvuče sezonu Partizana.

Penjaroja će debitovati u petak protiv Dubaija, a u timu ima dvojicu nekadašnjih igrača Džabarija Parkera i Vanju Marinkovića.

"Ako on to može da uradi onda će da bude dobar potpis. Ako bude uspio da vrati Džabarija Parkera, a istovremeno da vrati Vanju. Vanja igra jako lošu sezonu, ali nezgodno je kad se uklopiš u sivilo čitave ekipe", rekao je Berić u podkastu "Pick and roll".

Smatra da je potrebno čudo da se preokrene sezona u Humskoj. "Biće čudotvorac Partizana ukoliko okrene situaciju i ovakav tim pretvori u pobjednički, a prije svega da pretvori u tim i napravi atmosferu. Ne dolazi u sjajnom trenutku. Za trenere je ovo idealna situacija, jer dolaziš u nešto što je sve negativno. Porazi, svi loše pričaju, tako da šta god uradiš biće dobro. To može da bude i mač sa dvije oštrice ako ne uspiješ. Nijedan trener ne preuzima ekipu tokom sezone koja je u sjajnoj situaciji, nego u lošoj", istakao je Miroslav Berić.

Vanja već na raportu kod Španca

Đoan Penjaroja je sarađivao sa aktuelnim kapitenom crno-bijelih Vanjom Marinkovićem u Baskoniji, a čim je stigao u Beograd prvo je sa njim porazgovarao.

Navodo, Penjaroja je sa Marinkovićem razgovarao sat vremena i jasno je da će njegova kapitenska uloga biti jako važna u narednom periodu.

Osim sa Marinkovićem, Penjaroja je sarađivao i sa Džabarijem Parkerom prije godinu dana u Barseloni. Amerikanac je u dresu Katalonaca izgledao mnogo bolje nego u Partizanu, pa se navijači nadaju da bi mogao da mu vrati malo "staroj sjaja".