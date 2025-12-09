Uzbudljive utakmice večeras!

Izvor: Lluis GENE / AFP / Profimedia

Totenhem je lagano savladao Spartu Prag rezultatom 3:0.

Barselona je golovima Kundea u tri minuta režirala preokret i savladala Ejntraht iz Frankfurta.

Marsej je u uzbudljivom meču sa puno golova savladao Rojal Union

Atalanta je takođe nakon preokreta šokirala Čelzi i vratila se na pobjednički kolosjek nakon poraza od Verone u Seriji A.

Monako je u odolijevao Galatasaraju i uspio sačuvati minimalnu prednost.

U jednom od derbiju kola Liverpul je kasnim golom iz penala savladao Inter.