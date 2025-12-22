Košarkaš Bosne Kejsi Šepard je zbog povrede pristao da stopira platu u abaligaškom klubu.

Nesvakidašnja situacija dogodila se u ABA ligi. Košarkaš Bosne Kejsi Šepard se povrijedio, a s obzirom na to da ne može da pomogne ekipi, riješio je i da ne prima platu kluba iz regionalnog takmičenja.

Bosna će u nastavak takmičenja ući bez jednog od najjačih pojačanja, što je vrlo bolna vijest za ovaj tim. Šepard je na jednom od prvih treninga za ovaj tim povrijedio koljeno, potom je morao i na operaciju koja je uspješno obavljena u Sarajevu. A, ponovo na terenu očekuje se u periodu od dva mjeseca, koliko je procijenjeno potrebno vrijeme za oporavak.

Amerikanac je nakon silnih ovih dešavanja riješio da povuče nesvakidašnji potez. Neki su to nazvali i džentlmenski. Igrač Bosne nakon povrede neće primati platu sve do oporavka, a ovu vijest potvrdio je i klub.

"Međusobne ugovorne obaveze između Kejsija i KK Bosna BH Telecom biće odložene do njegovog potpunog oporavka. Kejsi, uz tebe smo na svakom koraku! Želimo ti mnogo snage i uspješan i brz oporavak - radujemo se tvom povratku na parket", piše u saopštenju KK Bosna.

Bosna je u poslednjem meču pred praznike pobijedila Spartak iz Subotice. u 11. kolu ABA lige i to preokretom u trećoj četvrtini koju su osvojili 30:14. Sada legendarni klub zauzima peto mjesto u regionalnom takmičenju sa skorom 5-5.