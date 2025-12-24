Poznati komentator Edin Avdić hvali novo pojačanje Partizana.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Novi košarkaš Partizan Kameron Pejn iza sebe ima desetogodišnju karijeru u NBA ligi, a u Humskoj će zajedno sa Đoanom Penjarojom biti u spasilačkoj misiji. Koliko je zapravo Pejn veliko pojačanje?

Poznati komentator Edin Avdić koji godinama prati i komentariše najjaču košarkašku ligu, kaže da su crno-bijeli doveli "ubicu". Možda posljednjih godina Pejn nije briljirao na američkim parketima, ali oni malo posvećeniji poznavaoci košarke znaju kakav kvalitet posjeduje Pejn.

"Koliko sam shvatio, on je čekao NBA angažman. Međutim, kada je to presušilo, odlučio je ovdje da dođe. "Zli Batler", to je nadimak koji sam mu dao još u plej-ofu kada je igrao za Finiks Sanse. Tada je bio fenomenalan kao rezerva Krisu Polu. Tada su došli do finala, a on je blistao kako je igrao, ubijao iz drugog plana. 'Ubio' je Los Anđeles Lejkerse, 'ubio' Los Anđeles Kliperse. Čak je dobro izgledao i pola serije protiv Milvoki Baksa u finalu. U Njujork Niksima prošla sezona onako, bilo je dobrih utakmica, a u plej-ofu se ugasio. Nije uspijevao da pogodi, slabi su mu procenti bili", rekao je Avdić u podkastu "Udvajanje".

"On ovdje dolazi kao čovjek koji ima ozbiljnu reputaciju, bio je 14. izbor na draftu. Vidjećemo, trebalo bi da pomogne u svakom slučaju na toj najosjetljivijoj poziciji. Kada se vrati Karlik Džons trebalo bi da imaš Pejna, Džonsa i Kalatesa na plejmejkeru, što uopšte nije loša rotacija", kaže Avdić.

Kakvu karijeru ima Kameron Pejn?

Kameron Pejn je stigao u NBA ligu kao 14. "pik" drafta 2015. U Oklahoma Siti Tanderima proveo je dvije godine, da bi potom prešao u Čikago Bulse gdje je je u jednom periodu igrao za razvojni tim.

Uslijedile su njegove kratke epizode u Klivlendu, Torontu, odlazak u Kinu i brzi povratak u SAD, gdje se na najveću scenu vratio u razvojnom timu Dalasa. Poslije toga je prešao u Finiks Sanse gdje je igrao najbolju košarku u karijeri. Blistao je u finalu Zapadne konferencije 2023. godine protiv Klipersa, u kojem je ubacio 29 poena.

Njegova NBA karijera je zapala u ćorsokak jer je u naredne tri godine promijenio tri kluba i nije uspio da izbori za veću ulogu u Milvoki Baksima, Filadelfiji i Njujork Niksima. Ljetos je trenirao sa Indijana Pejsersima, ali je ostao bez anagžamana. U oktobru je uspostavljen kontakt sa Partizanom, ali je tek druga runda pregovora uspjela.