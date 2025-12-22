U Mtel dvorani Morača savladan je Beč 102:91.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Bez mnogo drame, u laganom ritmu, ali i dovoljno ozbiljno da se pitanje pobjednika ni u jednom trenutku ne dovede u pitanje. Košarkaši Budućnost Volija protiv "fenjeraša" Admiralbet ABA lige odigrali su meč kakav im je možda i najviše bio potreban pred važne bitke u ovom dijelu sezone.

Gosti su zahvaljujući Litvancu Simasu Jarumbauskasu prišli na 14:13, ali to je bilo posljednji put da su imali priključak.

"Plavi" su u 9. minutu prvi put stigli do dvocifrene razlike (29:19), a u 2. četvrtini nekoliko puta povećavali prednost do rekordnih plus 16 na poluvremenu (58:42).

Nakon trojki Nikole Tanaskovića i Rašida Sulemona je bilo maksimalnih 18 razlike (69:51, 24. minut), ali je Beč do kraja treće dionice tri puta prilazio na minus 10.

U posljednjoj dionici je samo pitanje bilo kada će Budućnost drugi put u sezoni preskočiti stotku, a to je uradila na tri minuta i dvije sekunde do kraja, kada je Džeri Butsijel nakon ofanzivnog skoka dao koš i dodatno bacanje za plus 19 (102:83).

BUDUĆNOST VOLI - BEČ 102:91 (34:25, 24:17, 23:27, 21:22)

Budućnost Voli: SULAJMON 19 (1-1), Mejs 12 (4-3), Tompson, Slavković, TANASKOVIĆ 9 (1-0), FEREL 19, JOVANOVIĆ 3, Morgan 11, BUTSIJEL 13 (3-3), Nikolić 4 (4-2), Kovljar 3 (2-0), Butej 9 (3-2).

Beč: BUM 17 (6-6), HANTER 11 (6-5), GLAS 12 (5-4), Ašćerić 6, Runjić, Bulić, Mladenov 11 (1-1), JARUMBAUSKAS 17, STOJANOVIĆ 4 (2-2), Mahalbašić 13 (1-1), Koton.