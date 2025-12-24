Aleksa Avramović uskoro se vraća na teren poslije nezgodne povrede.

Srpski reprezentativac Aleksa Avramović baš nema sreće ove sezone. Nakon što je propustio početak sezone zbog povrede koju je vukao još sa Eurobasketa, nedavno je doživio prelom rebra i morao je na novu prinudnu pauzu. Sada su stigle prve procjene kada bi borbeni plej mogao da se vrati na teren.

Košarkaš Dubaija je u procesu oporavka i mogao bi ponovo da zaigra košarku početkom januara, tačnije drugog dana nove godine kada će njegov tim odmjeriti snage sa Real Madridom, prenosi "Meridian sport". Sa njim radi kondicioni trener Mladen Mihajlović koji je bio di stručnog štaba "orlova" u srebrnoj eri Aleksandra Đorđevića.

Dubai je trenutno 12. na tabeli Evrolige i nema sumnje da će Avramovićev povratak mnogo značiti ekipi Jurice Golemca u nastavku sezone. Avramović u tekućoj sezoni prosječno bilježi 11,5 poena i tri asistencije po utakmici, a u Evroligi ih je odigrao samo pet.

Sve su prilike da će se Aleksa vratiti za utakmice Crvenom zvezdom 30. januara, dok će Dubai snage sa Partizanom odmjeriti 9. februara.