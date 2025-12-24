Košarkaši Budućnost Volija u petak, 26.decembra u 18h dočekuju Megu

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnost Volija uspješno su završili utakmicu protiv Beča i sada se spremaju za naredni meč protiv Mege, koji je predviđen za petak, 26. decembar, od 18:00 časova.

"Plavi" su protiv Beča kontrolisali cijelu utakmicu i slavili bez većih problema, iako su imali neke segmente igre koje mogu da unaprijede. Taj nastup je bio sličan prvom susretu protiv istog protivnika u kojem smo takođe dominirali od početka i protivniku nijesmo dozvolili da se vrati u meč.

U ovoj sezoni protiv Mege u Beogradu smo ostvarili ubjedljivu pobjedu, ali to ne treba da stvori utisak da će duel u Morači biti lagan.

Ekipa Mege predvođena Vladom Avdalovićem ima talentovane i energične igrače kao što su Savo Drezgić, Bogoljub Marković i Asim Đalović, koji mogu da naprave ozbiljne probleme ako igraju sinhronizovano.

Istorijski gledano, tim iz Beograda je samo jednom u posljednjih 15 međusobnih duela u “Morači” slavio protiv Budućnosti.

Navijači su pozvani da dođu u “Moraču” i pruže snažnu podršku Budućnosti obilježavajući prazničnu atmosferu i bodreći svoj tim pred važan duel.





