Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Najefikasnijom partijom u sezoni košarkaši Budućnosti Voli stigli su do osme pobjede u ABA ligi. Podgoričani su opravdali ulogu favorita u 11. kolu i rezultatom 102:91 savladali ekipu Beča.

Trener našeg šampiona Andrej Žakelj čestitao je ekipi na trijumfu, ali nije bilo sve idilično u igri “plavih”. Znao je Slovenac žustro da reaguje na nonštalantan pristup svojih u pojedinim trenucima igre. Srećom, Beč ni u jednom trenutku nije ozbiljnije zaprijetio.

“Danas je pobjeda bila cilj i ostvarili smo je. Mislim da smo odigrali jednu utakmicu gdje smo imali vrlo dobrih, ali isto tako vrlo loših momenata. Neke stvari nisu bile na nivou koji želim što se tiče koncentracije i pristupa. To je međutim između igrača i mene i već smo razgovarali o tome u svlačionici nakon meča”, rekao je Žakelj i dodao:

“Igrali smo premekano u odbrani, na momente bez fokusa, što je držalo Beč u igri. Umjesto da na oko 20 razlike prelomimo meč, mi smo im dozvoljavali da se vrate u igru. Čestitam gostima na dobroj utakmici i želim im sve najbolje u nastavku sezone“.