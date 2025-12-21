Košarkaši Partizana nastavljaju takmičenje u ABA ligi protiv Krke.

Izvor: MN Press

Košarkaši Partizana gostuju ekipi Krke u okviru 11. kola ABA lige, a meč je na programu u ponedjeljak od 17h. Trener Mirko Ocokoljić neće moći da računa na Šejka Miltona kome se inficirao žulj, dok se Tajrik Džons vraća u sastav nakon kraće pauze. Takođe, Mitar Bošnjaković ima problem sa povredom i neće moći da pomogne saigračima.

Ocokoljić je iznio svoja očekivanja pred utakmicu koja će biti odigrana u Ljubljani i istakao da njegovi izabranici moraju u ovaj duel ući maksimalno skoncentrisani.

"Krka je uvijek nezgodan protivnik i u Novom Mestu je tradicionalno teško igrati, pa je možda i dobro što se ovaj put meč igra u Ljubljani. Riječ je o ekipi koja, po kvalitetu igre koju prikazuje, zaslužuje bolju poziciju na tabeli. Imaju trenera koji izuzetno dobro vodi utakmice i često mijenja odbrane, što ih čini dodatno zahtjevnim rivalom. Njihov način igre je veoma interesantan i lično mi se dopada. Mi, međutim, moramo u utakmicu ući maksimalno skoncentrisani i učiniti sve kako bismo obezbijedili pobjedu", rekao je Ocokoljić.

Komentar pred meč dao je i Arijan Lakić. "Poslije teškog poraza u Kaunasu, vraćamo se ABA ligi. Krka je kvalitetna ekipa i igra dobro. Protiv njih smo u Beogradu igrali egal utakmicu, tako da očekujem tešku utakmicu. Moramo biti maksimalno fokusirani i ne opuštati se ni jedne sekunde", istakao je Lakić.