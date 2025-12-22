Neočekivane vijesti iz Njemačke, Pešić započinje drugi mandat u Bajernu.

Izvor: MN Press

Bivši selektor košarkaške reprezentacije Srbije i trener mnogih evropskih klubova, legendarni Svetislav Pešić zvanično je preuzeo Bajern iz Minhena. Ovo će biti njegov drugi mandat na klupi Bavaraca, pošto je isti klub vodio u periodu od 2012. do 2016. godine. On će zamijeniti Kanađanina Gordona Herberta.

Njegov sin Marko Pešić je nedavno napustio funkciju generalnog menadžera, stoga je ovo iznenađujuća vijest u svijetu košarke. Donekle je Pešić nakon odlaska sa mjesta selektora nagovijestio da još uvijek nije vrijeme za penziju, ali malo ko je očekivao da pronađe novi angažman u Evroligi.

Pešić će pred srpsku publiku izaći u martu kada Bajern gostuje Crvenoj zvezdi, dok će za okršaj sa Partizanom morati da sačeka do naredne sezone.

Добро вече. Вратио сам се.



Dobro veče. Vratio sam se.



Pešić je osim reprezentacije i Bajerna sa klupe predvodio Barselonu, Crvenu zvezdu, Valensiju, Virtus, Đeronu i mnoge evropske klubove.