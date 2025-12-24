Nikola Jokić želio je da vjeruje svojim saigračima i da ne završava akciju za pobjedu, međutim iako je Pejton Votson bio sam - "prodao" ga je.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić je odigrao još jednu spektakularnu utakmicu za Denver protiv Dalasa, ali to nije bilo dovoljno da bi njegova ekipa došla do pobjede na gostovanju u Teksasu. Imao je Denver napad za pobjedu, odlično je tekla akcija i Jokić je nakon dobijenog pasa u reket odigrao u lijevi ugao za Pejtona Votsona, međutim mladi košarkaš Nagetsa je promašio iako je bio sam. Na kraju, 131:130 za Dalas.

Ostaće dilema da li je Jokić trebalo sam da završava ovu akciju, išao ga je šut, ali je smatrao da je bolje da podijeli loptu, nego da završava akciju dok je okružen trojicom igrača. Pogledajte tu situaciju kad je Votson "prodao" Jokića:

Jokic finds the open man…



Watson in and out.



Mavs win.pic.twitter.com/FbM1GvIRoe — Underdog NBA (@UnderdogNBA)December 24, 2025



Nikola Jokić meč je završio sa 29 poena, 14 asistencija i sedam skokova, sa visokim procentima šuta. Šutirao je 5/10 za tri poena, odnosno ukupno iz igre 12/22, dok je zanimljivo da za cijelu utakmicu nije izveo niti jedno slobodno bacanje. Vjerovatno zato Jokić nije ni tražio faul u posljednjem napadu, jer mu ga ne bi svirali, dok lopta u uglu nije bila za Kema Džonsona - jer se povrijedio tri minuta kasnije.

Denver - Dalas Izvor: Youtube/Denver Nuggets

Do tada je postigao samo osam poena, Votson je doduše bio samo na četiri sa "penala", dok je još jedan starter - Spenser Džouns - bio jednocifren sa šest poena. To je veliki problem za Denver kod koga su pored Jokića igrali tek Džamal Marej (31 poen, 14 asistencija i sedam skokova), odnosno Tim Hardavej Džunior (23 poena).

Što se tiče Dalasa, njega je predvodio "ruki" Kuper Fleg sa 33 poena, devet skokova i devet asistencija, odnosno iskusni Entoni Dejvis koji je ubacio 31 poen i imao je još devet skokova.

Prethodne noći od srpskih košarkaša na parketu su bili i Tristan Vukčević i Bogdan Bogdanović, ali se nisu uspjeli upisati za svoje timove.