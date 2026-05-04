Lepa Brena nakon 18 godina pobijedila podmuklu bolest, ali se u trenutku sve promijenilo: Boba hitno reagovao

Autor Ana Živančević
Lepa Brena već dvije decenije ima probleme sa trombozom, a svojevremeno je govorila o ovoj bolesti.

Muzička zvijezda Lepa Brena već 18 godina vodi borbu sa tromboza. Iako stanje drži pod kontrolom zahvaljujući redovnoj terapiji, pjevačica je svjesna da naporni koncerti i česta putovanja avionom mogu uticati na pogoršanje bolesti.

Kako prenosi Svet, nedavno je suprugu Bobi Živojinoviću priznala da se osjeća iscrpljeno i da više nema energije kao ranije, nakon čega je on odmah reagovao i insistirao da posjeti lekara. Navodno je odmah pozvao ljekara koji ju je operisao i zakazao joj pregled.

"Boba joj je rekao da ne smije da čeka ni dana i da što prije mora na kontrolu, jer ne bi podnio da joj se nešto desi. Svjestan je on da je tromboza opasna bolest i da je do sada uspijevala da je drži pod kontrolom, ali to je i podmukla bolest. U sekundi može da se napravi novi tromb i da izazove haos", otkriva blizak izvor Živojinovićima.

Inače, Brena se prvi put suočila sa trombozom prije 18 godina. Na jednom nastupu joj je ruka dobila plavu boju i počela je da trne. Ljekari su tada otkrili da joj se začepila glavna vena i zbog toga neko vrijeme nije smjela da leti avionom.

Dobila je tablete za proređivanje krvi koje mora da pije svaki dan, a prije osam godina ležala je u bolnici na Dedinju kada su joj razbili taj tromb. Ljekari su je tada upozorili da stres i iscrpljenost mora da izbjegava, a ona i sada radi velike koncerte kao prije 30 godina kada je bila u punoj snazi.

"Prvu trombozu sam pregurala još davno, ali sam nakon toga nastavila sa velikim radom. To što se bolest ponovila predstavlja ozbiljan alarm. Živim maltene pod stalnom tenzijom i sve što se dešava na poslu ili u porodici doživljavam previše emotivno. Ta moja vojnička disciplina i perfekcionizam djeluju destruktivno na mene. Čini mi se da nikada nisam znala da se potpuno odmorim od svojih obaveza. Osnovni problem je što, i kada odem na odmor, previše razmišljam. Ta psihička prenapregnutost može da vrati bolest", objasnila je Brena svoje zdravstveno stanje.

