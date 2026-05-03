Prijovićka je danas sletjela u Beograd nakon uspješnog nastupa, ali joj se desio mali peh na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu.

Izvor: Instagram/srbija_showbizz

Pjevačica Aleksandra Prijović danas je dva puta neplanirano posjetila beogradski aerodrom Aerodrom Nikola Tesla. Prvi put kada je sletjela iz Švedska, gdje je imala nastup, a zatim se vratila na aerodrom kada je shvatila da je greškom uzela tuđi kofer.

Domaći mediji bili su na licu mjesta, pa su je odmah pitali šta se desilo.

Vidi opis Drama Aleksandre Prijović na aerodromu u Beogradu: Obavila razgovor sa službenicima, evo šta se desilo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MONDO Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MONDO Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: RTS Screenshot Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: RTS Screenshot Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Printscreen TikTok/musik.ljubav Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Instagram/aleksandraprijovic/printscreen Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Instagram/AleksandraPrijovic Br. slika: 13 13 / 13

„Zaključan kofer je bio. Kaže mi: ‘Drugarice, otvori kofer, zaključan je’. Ja kažem: ‘Nijesam zaključala’. Šta mogu da nađu – haljinu od sinoć. Nije neka šteta ni da ga izgubim. Pokloni za djecu nijesu u koferu, to je uvijek u kesi kod Filipa. Dešava se. Nijesam ja uzela pogrešan kofer, nego neko drugi. Žurili smo“, rekla je Aleksandra Prijović za domaće medije.

Pjevačica je potom obavila razgovor sa službenicima na aerodromu i vratila tuđi kofer. Oni su u međuvremenu pronašli njen, a onda je pjevačica odahnula i krenula ponovo kući.

"Jeste, ovo je moj. Slični su. Dešava se. Ljubim vas", rekla je kratko i otišla.