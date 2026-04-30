Pjevačica svog mezimca papreno platila, voli samo bijesne mašine: "Zašto da ne vozim 200 na sat kad imam čime"

Andreana Čekić ne krije da voli život na visokoj nozi, a jednom prilikom je otkrila na šta najviše voli da troši novac.

Andreana Čekić nikada nije krila da su njena pasija automobili, a jednom prilikom je otkrila da je svog mezimca marke mercedes platila čak 140.000 eura.

Pjevačica tvrdi da je odgovoran vozač, i da nikada za volan nije sela u alkoholisanom stanju.

Voli brzu vožnju

"Pa kad ima čime, hvala Bogu, što da ne vozim 200 na sat! Samo ne snimam šta radim u svakom trenutku. Kako ne dam po gasu, vozimo istu marku automobila, on i ne zna da ide sporo" izjavila je Andreana i rekla da ne pije kad vozi.

- Ne pijem dok vozim. Ja sam neko ko generalno vodi računa o tome kako vozi. Kad sam sama, potjeram malo, ali kad me neko vozi, ne dam da se ide više od 140. Inače, ne plačem. Kad popijem, ja pjevam, ne može čovjek da me ugasi, kakav plač. Jednom sam se posvađala. Svađam se sama sa sobom. Mene udari na pjesmu, a ako popijem rakiju, tjera me na karate, zato ne pijem rakiju. Kad je muzika dobra, idem kući bez dinara.

Odmori i putovanja

Pored automobila na koje voli da troši novac, najviše voli da se počasti putovanjem i avionskim kartama.

"Ja stvarno trošim mnogo. Volim da imam sve, ali volim i da se provedem. Najviše novca sam potrošila na odmore i avionske karte. Treba da shvatim da u životu ne treba da kupujem povratnu kartu" izjavila je Andreana za Blic.

