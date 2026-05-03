"Ugradio je blokatore, krije se još veći skandal": Gačiću zabranjeno da uđe u porodičnu kuću, sve se saznalo

Mikica se ne miri sa potezima svog naslednika, koji je prevario ženu, a potom pričao javno o tome kao da je to sve potpuno u redu i normalno.

Izvor: Instagram/goga_gacic_official

Pjevač Marko Gačić, koji je prevario svoju suprugu, pjevačicu Gordana Goga Gačić, sada je navodno rasplakao svog oca Mikicu, a kako tvrdi izvor za domaće medije, čuveni harmonikaš je navodno riješio da sina više ne pušta u kuću.

Naime, Mikica je, prema riječima izvora, ostao šokiran potezom svog sina.

Izvor: YouTube/Grand Online

„Mikica je ostao šokiran kada je slavio rođendan, a da mu rođeni sin prvi put u životu nije čestitao isti. Bukvalno je čekao od ponoći do ponoći, 24 sata, i nije dobio poruku od svog sina sa željom da živi dugo i da uživa u životu. To je Mikicu toliko pogodilo da se rasplakao. On je riješio da Marka ne pušta više u porodičnu kuću i da može u nju da dođe isključivo ako dođe da pogleda svoju bivšu ženu, ali i djecu. Mikica ne može da shvati koliko se Marko promijenio, ništa mu nije jasno. Marko je sve pare koje je imao i koje je zaradio potrošio na tu svoju novu djevojku. On joj je ovdje otvorio agenciju i iznajmio joj stan na Južnom bulevaru koji plaća 1300 eura mjesečno. Mikica kaže da on pomaže Gogi, ali da njegov sin ne obraća pažnju ni na nju ni na svoju djecu. Jedino kada treba da se slika. On to ponašanje osuđuje kao monstruozno. Znamo mi ko je Goga i da nije bila cvjećka, ali otkako se udala ona je bila normalna. A on, otkako je smršao i otkako je radio neke metode u Rusiji, ne zna za sebe“, priča izvor.

Izvor: Instagram/goga_gacic_official

„I Goga se ne iseljava iz zajedničke kuće. Unuci su sa babom i dedom i oni vode računa zajedno sa Gogom i ona se vjerovatno nada pomirenju sa Markom. Prelazila je ona njemu preko mnogih prevara pa bi i preko ove. Inače, Marko je djevojku Aleksandru, zbog koje je ostavio Gogu, doselio iz Beča. Ona je tamo imala agenciju za knjigovodstvo i da bi preživjela radila je vikendom u kafićima kao konobarica. Sada je ovdje gazdarica jer joj je Marko napravio biznis, troše pare kao ludi. Sve što zaradi, on i potroši na svoju djevojku. Inače, kažu da je Marko odlazio na mnoge egzotične destinacije i da to niko ne zna, ali i da se iza cijele ove priče krije još veći skandal o kojem će tek da se pročuje na estradi. Inače, Marko tvrdi kako je dijetama skinuo kilažu, međutim, to je čista laž. On je u Moskvi uradio neke specijalne tretmane i blokatore i zbog toga je smršao rapidno i nema višak kože jer je u Moskvi sve to sredio za nekoliko boravaka“, tvrdi izvor za Svet.