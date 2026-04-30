Mreže se usijale zbog ljepotice iz BiH Dragane Droce: Uslijedile prozivke, ona im odgovorom zapušila usta

Prelijepa Dragana Droca će predstavljati BiH na takmičenju ljepote u Kušadasiju.

Izvor: Instagram printscreen / dragana1a

Dvadesetdvogodišnja Dragana Droca iz Novog Goražda, predstavljaće Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom takmičenju ljepote koje se održava u Kušadasiju (Turskoj) u periodu od 8. do 18. maja ove godine.

Riječ je o takmičenju ljepote i mode koje okuplja učesnike iz različitih zemalja svijeta, pružajući im priliku da pokažu svoj talenat, rad i posvećenost na internacionalnoj sceni. Učešće na ovakvom događaju predstavlja značajan korak ka ličnom i profesionalnom napretku, ali i veliku čast za predstavljanje svoje zemlje, piše portal "crnahronikabih".

Dragana ističe da je ovo za nju jedno posebno iskustvo i prilika da stekne nova poznanstva, razmeni iskustva sa učesnicima iz drugih država, te dodatno unapredi svoje veštine.

"Ovo takmičenje za mene znači mnogo – spoj rada, truda i velike želje za uspjehom. Ponosna sam što imam priliku da predstavljam svoju zemlju i dam svoj maksimum", poručila je Dragana za Goraždeonline.

Očekuje se da će ovaj događaj donijeti nezaboravna iskustva, ali i otvoriti vrata novim mogućnostima i budućim uspjesima.

"Ovo nije samo takmičenje za mene – ovo je prilika da pokažem ko sam, koliko vrijedim i da dokažem da snovi zaista mogu postati stvarnost uz rad i vjeru u sebe", izjavila je Dragana.

Vrijedi istaći da je Dragana studentkinja ekonomije i da radi kao administrativni radnik u Domu zdravlja, a u slobodno vrijeme voli da se bavi šminkanjem.

Pored neosporne ljepote, veliku pažnju privuklo je misicino prezime, te su mreže zatrpali komentari ovog tipa:

"Prelijepa djevojka, šteta prezimena", "Zeza je samo prezime", "Otac joj je trebao uzeti ženino prezime kad se ženio. A djevojka je baš lijepa!", a bilo je i ovakvih:

"Dragana može promijeniti prezime, ali vi zle jezike ne možete. Jedino što imate 'bolje' od nje je prezime?! Zatvorite usta, preglasna vam je ljubomora."

Misica je zluradim jezicima odgovorila dostojanstveno:

"Hvala od srca svima koji me podržavaju. Svi smo mi isti narod, samo različiti ljudi. Nije bitno ko si i odakle si, već kakav si čovjek. Hvala svima koji to razumiju, a onima koji ostavljaju ružne komentare želim više lijepih stvari u životu. Vjerujem da ljudi mogu biti bolji i ja se nadam da će to vrijeme i pokazati. Lijep pozdrav svima!"