Pucnjava ispred kuće slavnog repera: Ispaljeni hici u automobil, poznati svi detalji

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Osumnjičeni je tvrdio da je situacija eskalirala kada je žena automobilom prešla preko njegove noge.

Pucnjava ispred kuće slavnog repera

Kako prenose američki mediji, u petak popodne dogodila se pucnjava ispred kuće poznatog repera Krisa Brauna u naselju Tarzana. 

Prema izvorima iz policije, službe reda pozvane su oko 16 časova, nakon prijave o mogućoj pucnjavi ispred imanja. Kako se dalje navodi, žena koja je pozvala policiju prijavila je da je upravo došlo do pucnjave i opisala osumnjičenog kao muškarca afroameričkog porekla, starog oko 35 godina, koji je navodno pucao na njen automobil tokom incidenta.

Na audio-snimku komunikacije, čuje se kako dispečeri šalju policijske patrole na adresu, uz opis odjeće koju je osumnjičeni nosio u trenutku incidenta.

Po dolasku na lice mjesta, policajci su obavili razgovor sa akterima. Prema navodima, muškarac je rekao da je došlo do svađe nakon što žena nije želela da napusti područje.

Osumnjičeni je tvrdio da je situacija eskalirala kada je žena automobilom prešla preko njegove noge, nakon čega je on ispalio hice u pravcu njenog vozila. Iz policijskih izvora navodi se da je muškarac odmah priveden na licu mjesta i uhapšen zbog napada smrtonosnim oružjem i vandalizma.

Za sada nije jasno da li je Kris Braun bio u kući u trenutku incidenta

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ