Goca Tržan krila od svih da joj je brat preminuo u snu: O tragediji ne voli da priča

Mnogi nisu znali da je pjevačica Goca Tržan svojevremeno imala brata koji je preminuo u snu

Pjevačica Goca Tržan svojevremeno je u svojoj emisiji otkrila detalj koji je iznenadio javnost. Ona je tada u svojoj emisiji ugostila osobe koje su pričale o dijabetesu, a tokom razgovora je prvi put otkrila da je njen brat preminuo u snu.

Dok je gošća pričala o tome kako je saznala da njena kćerkica ima dijabetes tako što joj je u toku noći izmjerila šećer i shvatila da je visok, Goca ju je upitala: "Zašto si joj izmjerila šećer?".

"Intuicija me neka vodila, to je ta intuicija, to je nešto... Svaka majka osjeća, osjećaju i očevi, ne mogu da kažem, ali majke su duboko povezane sa svojom djecom", objašnjavala je gošća, a Goca se nadovezala:

"Pitam te to iz vrlo ličnih razloga zato što je meni brat preminuo u snu".

Inače, Goca se od svog brata oprostila na poseban način, a tragedije se dotakla još kada je bila u žiriju "Pinkovih zvezdica".

"Ja sam se danas oprostila od jedne jako drage osobe u životu i neću ga više nikada vidjeti, ali te je on slušao večeras. Kao što sam se i od Tošeta oprostila. Da sam htjela da pevam neku pjesmu mom bratu, to bi bilo ovo", rekla je tada Goca u emisiji "Pinkove zvezdice" i rasplakala se.

