Dječak sa fotografije, koji je nekada bio samo mališan iz kraja sa velikim snovima, danas je jedan od omiljenih pjevača.

Izvor: Instagram/ Printscreen/ sashakovacevic

Na fotografiji iz djetinjstva, vedrog pogleda i nestašnog osmijeha, nalazi se dječak koji je danas jedan od najtraženijih pjevača na regionalnoj sceni – Saša Kovačević.

Odrastao u Zemun, u porodici koja je njegovala umjetnost, rano je pokazao sklonost ka muzici. Obrazovanje je započeo u osnovnoj školi „Svetozar Miletić“, nastavio u muzičkoj školi „Kosta Manojlović“, a potom i na Akademiji umjetnosti.

Njegova karijera traje više od dvije decenije, tokom kojih je izgradio prepoznatljiv stil i ostvario brojne hitove. Danas puni koncertne dvorane, a publika ga prati s posebnom emocijom.

Na privatnom planu, Kovačević uskoro ulazi u novo poglavlje života – nakon vjeridbe sa dugogodišnjom partnerkom Zoranom krajem 2025. godine, očekuje rođenje prvog djeteta. Par trenutno živi na Novom Beogradu, gdje zajedno sa njenom ćerkom Iskrom iščekuju prinovu.

Vidi opis Prepoznajete li dječaka sa fotografije? Danas je jedan od najboljih frajera Balkana i žene lude za njim (Foto) premijere filma Ala je lep ovaj svet Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/sashakovacevic Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram/sasakovacevic Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: ATA Images Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram/sashakovacevic Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: ATA Images Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: ATA Images Br. slika: 8 8 / 8

Od dječaka sa velikim snovima do uspješnog umjetnika i porodičnog čovjeka, priča Saše Kovačevića danas je primjer kako se talenat, rad i upornost pretvaraju u uspjeh.