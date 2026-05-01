logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pjevač čuvenog benda osuđen na 14 godina za silovanje: Napastvovao žene dok spavaju, pa sve snimao

Autor Marina Cvetković
0

Bivši pjevač grupe Spandau Ballet, Ros Dejvidson, osuđen je na 14 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za silovanje i se*sualni napad, prenijeli su danas britanski mediji.

Izvor: Youtube printscreen / Jackie Campbell

Bivši frontmen benda Spandau Ballet, Ros Dejvidson (38) osuđen je po dvije tačke optužnice za silovanje, pokušaj silovanja, tri se*sualna napada i dvije tačke optužnice za voajerizam, a ova krivična djela počinjena su nad šest žena između avgusta 2013. i decembra 2019. godine, prenio je Mirror.

Pjevač, koji je koristio umjetničko ime Ros Vajld, glumio je u mjuziklu grupe Kvin sa Vest Enda, "We Will Rock You" i nastupao je 2018. godine kao glavni pjevač grupe Spandau ballet, omiljene 80-ih godina.

Dejvidson je tvrdio da je svaki njegov kontakt sa ženama bio uz pristanak, ali su ga porotnici proglasili krivim po nizu optužbi.

Snimao monstruoznosti

Pjevač je snimio sebe kako siluje jednu ženu, a neke od optužbi za se*sualni napad, koje su zasnovane na video snimcima pronađenim u njegovom telefonu, pokazuju "zapanjujuće slične" incidente u kojima je dodirivao žene koje su spavale, saopštilo je tužilaštvo.

"Tokom perioda od šest godina, u vrijeme kada se vaša scenska i muzička karijera brzo razvijala i kada su vas mnogi smatrali harizmatičnim, ponašali ste se prema ženama na potpuno sraman način", kazao je sudija Džon Dod prilikom izricanja kazne.

Tagovi

Ros Dejvidson silovanje osuđen

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ