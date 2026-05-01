Pjevač čuvenog benda osuđen na 14 godina za silovanje: Napastvovao žene dok spavaju, pa sve snimao

Bivši pjevač grupe Spandau Ballet, Ros Dejvidson, osuđen je na 14 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za silovanje i se*sualni napad, prenijeli su danas britanski mediji.

Bivši frontmen benda Spandau Ballet, Ros Dejvidson (38) osuđen je po dvije tačke optužnice za silovanje, pokušaj silovanja, tri se*sualna napada i dvije tačke optužnice za voajerizam, a ova krivična djela počinjena su nad šest žena između avgusta 2013. i decembra 2019. godine, prenio je Mirror.

Pjevač, koji je koristio umjetničko ime Ros Vajld, glumio je u mjuziklu grupe Kvin sa Vest Enda, "We Will Rock You" i nastupao je 2018. godine kao glavni pjevač grupe Spandau ballet, omiljene 80-ih godina.

Dejvidson je tvrdio da je svaki njegov kontakt sa ženama bio uz pristanak, ali su ga porotnici proglasili krivim po nizu optužbi.

Snimao monstruoznosti

Pjevač je snimio sebe kako siluje jednu ženu, a neke od optužbi za se*sualni napad, koje su zasnovane na video snimcima pronađenim u njegovom telefonu, pokazuju "zapanjujuće slične" incidente u kojima je dodirivao žene koje su spavale, saopštilo je tužilaštvo.

"Tokom perioda od šest godina, u vrijeme kada se vaša scenska i muzička karijera brzo razvijala i kada su vas mnogi smatrali harizmatičnim, ponašali ste se prema ženama na potpuno sraman način", kazao je sudija Džon Dod prilikom izricanja kazne.