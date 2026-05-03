Ivanine grudi i duge noge ukrale kadar na Formuli 1: Zbog najzgodnije navijačice snimatelj zamalo dobio otkaz

Hrvatska manekenka Ivana Knol izaziva pažnju gdje god da se pojavi.

Tokom trke Formula 1 Miami Grand Prix, jedan TV snimatelj na kratko je privukao pažnju gledalaca zbog malog gafa, umjesto akcije na stazi, na trenutak je kameru usmerio ka atraktivnoj hrvatskoj manekenki Ivana Knol, pa je brzo vratio kadar gde treba.

Ivana, koja je veliku popularnost stekla kao "najseksepilnija navijačica" tokom Svetkog prvenstva u Kataru 2022. godine, našla se među poznatima u glamuroznom F1 događaju.

Camera man got a little distracted but he finished strongpic.twitter.com/5ELYbDzYkB — Barstool Sports (@barstoolsports)May 2, 2026

Snimak je ubrzo postao hit na društvenim mrežama, a reakcije su uglavnom bile šaljive i pozitivne. Neki su se našalili da je snimatelj odlično "razumio zadatak", dok su drugi pisali da zaslužuje povišicu. Volio bih da radim kao F1 snimatelj", napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao:"Kako da vidiš nešto ovako i da se još brineš za posao?" Bilo je i komentara na račun atmosfere, pa je neko napisao: "F1 Majami je kao Koačela za zgodne djevojke."

Jedan korisnik je zaključio da snimatelj sigurno neće dobiti otkaz, jer je "prilično siguran da bi mnogi prije tražili da dobije bonus".

Ne bi bila sa niskim momkom

Ivana je veoma aktivna na društvewnim mrežema, a jednog pratioca je interesovalo da li bi ona, koja je visoka 180cm, pristala da bude u vezi sa nižim dečkom, na šta je stigao, za njega, razočaravajući odgovor:

"Ne bih bila. Niski momci mogu samo da mi budu prijatelji. Ništa ispod 195 cm", napisala je Ivana.