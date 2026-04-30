Oženio se Karim Rašid, ovo je 3. brak čuvenom dizajneru

Karim Rašid, čuveni dizajner, izgovorio je sudbonosno "da" lepoj Kijanu u starom zamku u Lombardiji.

Karim Rašid, kralj industrijskog dizajna, ponovo je stao na "ludi kamen". U prelijepom ambijentu srednjovjekovnog kaštela Viskonteo, u živopisnom gradiću Kazano d'Ada u Lombardiji između Milana i Bergama, čuveni umjetnik izgovorio je sudbonosno "da" svojoj izabranici Kijani Ahmadi.

Na spektakularnoj ceremoniji kojom je dominirala boja ljubavi i života – sve je odisalo roze tonovima, od vjenčanice i mladoženjinog odijela, do stolova i cvjetnih buketa.

Američki dizajner egipatskog porijekla i njegova lijepa izabranica Kijana Ahmadi, čiji su koreni u Iranu, zakleli su se na večnu ljubav ispred posebne konstrukcije u Rašidovom prepoznatljivom stilu sa elementima futurizma, a mlada nije nosila tradicionalnu bijelu vjenčanicu, već prelijepu kreaciju vibrantne roze boje. Ista pink nijansa našla se i na mladoženjinom odijelu. Savršeno ukomponovani stajlinzi navode na pomisao da su, očigledno, kompatibilni u svemu.

"Presrećan sam što Kijanu mogu nazvati svojom ženom i ljubavlju svog života. Upoznali smo se prije tri godine u Milanu, to je bila ljubav na prvu večeru. Znao sam da je ona – prava. Kijana je više od partnerke – ona ​​je moja muza, moja inspiracija, moja srodna duša", napisao je zaljubljeni dizajner na Instagramu prošlog maja, diskretno najavljujući vjenčanje, koje su njihove porodice i prijatelji opisali kao "pink spektakl".

Ima 2 braka iza sebe, od toga jedan za Srpkinjom

Karim je prije bio je u braku još dva puta prije Kijane. Prvi put je na ludi kamens stao sa Megan Leng (1995–2005), digitalnom slikarkom koju je upoznao 1991. godine dok je predavao na Rhode Island School of Design.

A drugi put sa Ivanom Purić (2008–2018) - srpskom hemičarkom koju je upoznao 2006. godine u Beogradu. Vjenčali su se 2008, dobili jedno dijete (Kiva Rašid, rođena 2013), ali se razveli 2018. godine.