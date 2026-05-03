logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Radnicima sam davala otkaz ako me popreko pogledaju": Emina Jahović šokirala izjavom, propao joj milionski biznis

"Radnicima sam davala otkaz ako me popreko pogledaju": Emina Jahović šokirala izjavom, propao joj milionski biznis

Autor Ana Živančević
0

Emina Jahović prije par godina priznala je da bila veoma surova kao poslodavac.

Emina Jahović šokirala izjavom, propao joj milionski biznis Izvor: MONDO

Emina Jahović u javnosti djeluje smireno i blago, ali kada je posao u pitanju zna da bude veoma zahtjevna, pa čak i stroga prema saradnicima.

Ipak, pandemija korona virusa ju je navela da preispita svoje ponašanje i odnose sa drugima, zbog čega je odlučila da se promijeni i postane obazrivija i bolja prema ljudima oko sebe.

"Prošle godine sam se teško izborila sa koronom, bolest me je učinila jačom ženom, ali i boljim čovjekom. Smanjila sam krug prijatelja, postala mudrija, saosećajnija, osoba koja ima razumijevanja za druge",  započela je Emina Jahović.

"Ljubaznija sam prema ljudima i trudim se da se stavim u njihov položaj. Ranije sam otpuštala saradnike samo ako me popreko pogledaju, ali sada to više ne radim. Naučila sam da kontrolišem svoj ego", rekla je za Emina pre nekoliko godina.

Podsetimo, Emina Jahović prije nekoliko godina lansirala je svoj sopstveni brend, koji je, nažalost, morala da zatvori. Iako je njen kozmetički brend u početku izazvao veliko interesovanje i djelovalo je da sve ide u dobrom pravcu, uprkos trudom i ulaganjima, posao na kraju nije opstao

"Moja maskara se proizvodila u istoj farbici gde se proizvod i 'Saint Laurent'. Znači, ja nisam željela da žene koje kupuju 'YaEmina beauty' stavljaju bilo šta na svoje trepavice, bilo kakav puder. Nisam željela da sutra, kada izađe moja šminka, da se na bilo koji način žene pojave sa alergijama i problemima. Mi smo imali nevjerovatan marketing i sve je prošlo kroz sve moguće testove, ali nažalost, firma nije mogla da izdrži pet godina pandemije, kao i sve ostale manje firme", rekla je pjevačica u "Tel cast".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Emina Jahović biznis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ