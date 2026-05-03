Emina Jahović prije par godina priznala je da bila veoma surova kao poslodavac.

Emina Jahović u javnosti djeluje smireno i blago, ali kada je posao u pitanju zna da bude veoma zahtjevna, pa čak i stroga prema saradnicima.

Ipak, pandemija korona virusa ju je navela da preispita svoje ponašanje i odnose sa drugima, zbog čega je odlučila da se promijeni i postane obazrivija i bolja prema ljudima oko sebe.

"Prošle godine sam se teško izborila sa koronom, bolest me je učinila jačom ženom, ali i boljim čovjekom. Smanjila sam krug prijatelja, postala mudrija, saosećajnija, osoba koja ima razumijevanja za druge", započela je Emina Jahović.

"Ljubaznija sam prema ljudima i trudim se da se stavim u njihov položaj. Ranije sam otpuštala saradnike samo ako me popreko pogledaju, ali sada to više ne radim. Naučila sam da kontrolišem svoj ego", rekla je za Emina pre nekoliko godina.

Vidi opis "Radnicima sam davala otkaz ako me popreko pogledaju": Emina Jahović šokirala izjavom, propao joj milionski biznis

Podsetimo, Emina Jahović prije nekoliko godina lansirala je svoj sopstveni brend, koji je, nažalost, morala da zatvori. Iako je njen kozmetički brend u početku izazvao veliko interesovanje i djelovalo je da sve ide u dobrom pravcu, uprkos trudom i ulaganjima, posao na kraju nije opstao

"Moja maskara se proizvodila u istoj farbici gde se proizvod i 'Saint Laurent'. Znači, ja nisam željela da žene koje kupuju 'YaEmina beauty' stavljaju bilo šta na svoje trepavice, bilo kakav puder. Nisam željela da sutra, kada izađe moja šminka, da se na bilo koji način žene pojave sa alergijama i problemima. Mi smo imali nevjerovatan marketing i sve je prošlo kroz sve moguće testove, ali nažalost, firma nije mogla da izdrži pet godina pandemije, kao i sve ostale manje firme", rekla je pjevačica u "Tel cast".