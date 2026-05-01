Zavirite u porodično gnijezdo Zorice Brunclik: Dom kao iz bajke, a jedna prostorija krije posebnu priču (Foto)

Autor Ana Živančević
0

Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš prethodne godine obnovili su zavjete nakon 40 godina ljubavi i to u svom porodičnom domu.

Zavirite u porodično gnijezdo Zorice Brunclik: Dom kao iz bajke, a jedna prostorija krije posebnu priču (Foto) Izvor: Pink printscreen

Muzička zvijezda Zorica Brunclik i istaknuti umjetnički virtrouz na harmonici Miroljub Aranđelović Kemiš već decenijama slove za jedan od najskladnijih parova sa domaće estrade. Na ludi kamen su stali 1985. godine i od tada ništa nije uspjelo da ih poljulja.

Svojim vrijednim radom stvorili su imperiju, a njihov dom liči na one iz svjetskih časopisa.

Porodični dom

Svoje ljubavno gnijezdo stvorili su u Krnjači, a dom su opremili tako da sve bude po njihovom ukusu. Njihov porodični dom ima veoma veliko i lijepo dvorište u kom se nalazi i bazen.

Oko bazena su tokom toplijeg vremena postavljene ležaljke, a cijela okolina je okružena zelenilom i visokom drvećem sa krošnjama koje zaklanja od pogleda znatiželjnika. U dnevnoj sobi se nalazi i veliki sto za ručak, a spavaća soba je posebna priča. Veliki bračni krevet ima duge ružičaste baldahine i sve je u svili, dok su pored kreveta komode sa lampama.

I kupatilo, koje je u bijelo-oker nijansama, je veoma prostrano. Primjetno je da je kada veoma velika, kao i da se oko nje nalaze dva stuba u grčkom stilu koji daju posebnu notu celoj prostoriji, dok se na policama vidi veliki broj peškira.

Zorica ipak najviše vremena provodi u prostoriji koju naziva terasom, a u kojoj se nalaze kamin i udoban namještaj. Zid je ukrasila kožom leoparda, koju je, kako je otkrila, dobila na poklon tokom boravka u Južnoj Africi.

"U ovoj prostoriji bi bila karijera Zorice Brunclik od 47 godina, kao i Miroljuba Aranđelovića Kemiša kao autora.Ovde se nalaze sve moje nagrade. Najdraži mi je opanak 'Poselo na Kalemegdanu'", rekla je jednom prilikom muzička zvijezda.

"Kada dobiješ taj opanak, to znači da ti je te godine pesma bila najslušanija. Dobila sam to priznanje za pjesmu 'Ja znam'. Oboje smo dobili priznanja da smo nacionalni umjetnici Srbije", otkrila je Zorica svojevremeno.

Obnovili zavjete u porodičnom domu

Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš u svom porodičnom domu obnovili su zavjete nakon 40 godina ljubavi.

Zorica je zasijenila nevjerovatnim stajlingom, a umjesto vjenčanice obukla je bijeli komplet kupljen u Beču, koji je ukombinovala sa belim sesirom sa bisernim detaljima. Ljubavni par je satima slavio sa svojim najbližim članovima porodice, prijateljima i ličnostima sa estrade.

