"Prisiljavao me na odnose utroje i silovao, pala sam u nesvijest": Bolno svjedočenje glumice o holivudskom moćniku

Glumica Džesika Man u utorak je svedočila protiv ozloglašenog producenta Harvija Vajnstina na sudu u Menhetnu, gdje je tvrdila da je pokušao da je prisili na mučan se*s utroje prije nego što ju je silovao, piše New York Post.

Džesika, koja danas ima 40 godina, slomila se kada je treći put pred sudom pričala o tome kako ju je Harvi prikovao za krevet, a zatim ju je navodno silovao u "DoubleTree" hotelu u Njujorku, 18. marta 2013. godine.

"Iznova sam govorila 'ne' i pokušavala da odem. Tretirao me kao da sam njegovo vlasništvo", rekla je ona, pritom pokazujući poroti kako joj je Vajnstin navodno pričvrstio oba zgloba iznad glave tokom se*sualnog napada. Man je rekla da ju je kasnije te godine Harvi silovao, a navela je i da je izgubila svijest tokom napada jer je bio "toliko težak".

Sud poništio presudu u Vajnstinovu korist

Vajnstin je izvorno bio osuđen za silovanje Man 2020. godine, ali je sud kasnije poništio presudu, otvorivši put drugom suđenju koje se završilo bez odluke. Man je sada, na trećem suđenju ozloglašenom mogulu u Menhetnu, svjedočila o dva seksualna napada koja je, kako je rekla, pretrpjela od strane Harvija.

Glumica se tokom svjedočenja prisjetila početaka svoje karijere, kao 27-godišnjakinje u Los Anđelesu. Tada je i upoznala Vajnstina, koji je, kako je rekla, vrlo brzo pokazao svoju mračnu stranu. Ispričala je kako je doživjela "potpuni slom" kada je Vajnstin navodno pokušao da je nagovori na se*s utroje s italijanskom glumicom Emanuelom Postakini u hotelu "Montage Beverly Hills" u februaru 2013. godine. Zbog situacije je otrčala u kupatilo i rasplakala se, a Harvi je te večeri spavao s Postakini, te joj na kraju rekao: "Oh, to više nikada neću pokušati da uradim s tobom."

Džesika je svjedočila da je u jednom trenutku imala vezu s Vajnstinom uz pristanak, jer je smatrala da bi to moglo da dovede do "ljubavne veze". Napomenula je i da je njegova moć u Holivudu uticala na njenu odluku da se upusti u vezu s njim. Opisala je kako je Vajnstin često imao promjene raspoloženja, te da je brzo mogao da se pretvori iz holivudske ikone u nepredvidivo derište.

"Harvi mi je pričao mnogo priča o tome koliko je bio moćan i o stvarima koje je radio. U suštini, njegovi prijatelji uspijevaju, a njegovi neprijatelji ne mogu da kroče u grad", ispričala je ona.

Dodala je da joj je Harvi rekao da je u "otvorenoj vezi" s tadašnjom suprugom Džordžinom Čapman kada su se odlučili za sporazumnu vezu, a rekla je i da joj se nasmijao u lice kada ga je pitala da li mu je devojka.

Man je navela i da je često bila napeta zbog producentovih odnosa s moćnim ljudima poput Bila Klintona. "Stalno je sve prozivao. To je jednostavno bio dio stvarnosti o tome ko je on. On nije normalna osoba. Nisam bila u vezi s normalnom osobom", istakla je, piše New York Post.