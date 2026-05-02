"Mrtav je za mene": Pjevačica nakon 13 godina braka saznala da je muž varao, ostavila karijeru zbog njega

Jelena Vučković je otkrila da je zbog bivšeg muža zapostavila posao i život, ali nije uspjela da sačuva brak.

Pjevačica Jelena Vučković je otvorila dušu i bez ikakve zadrške govorila o svom razvodu, teškim odlukama i emocijama koje su je oblikovale. Krah braka uslijedio je nakon 13 godina kada je saznala da je muž vara.

Jelena Vučković se dotakla brojnih privatnih tema, ali je kao jednu od najvećih životnih prekretnica izdvojila krah svog braka. Tom prilikom, bez okolišanja je priznala šta je za nju bio najveći korak.

"Najhrabrija odluka mi je razvod, definitivno", rekla je.

Pjevačica je dalje objasnila svoj stav prema ljudima i međuljudskim odnosima, naglašavajući da ne želi da gubi vrijeme na one koji je ne poštuju, te da su izdaja i nepravda stvari preko kojih nikada ne prelazi.

"Takva sam od djetinjstva. Kada me neko ne voli, što bih se ja dalje borila? Ko hoće sa mnom hoće, ko neće, brzo zaboravim. Bila sam u životu bezbroj puta kriva i priznam uvijek svoju grešku, ali ljudi su takvi da ne priznaju svoju grešku. Najviše me nervira nepravda, izdaja i tu si mrtav za mene", rekla je za Grandonline.

Podsjetimo, Jelena je govorila o razočaranju koje je doživjela kada je saznala da njen muž tri godine vodi dvostruki život.

"Tako je, razvodim se poslije 13 godina braka. On je vodio dvostruki život, živio sa drugom ženom tri godine, saznala sam sve. Sve sam njemu posvetila", rekla je ona tada.

"Pokušavala sam da sačuvam ono što se dalo sačuvati, ali nije uspjelo. Htjela sam njega, htjela sam da budem samo sa njim, ali eto. Zbog njega nisam ni radila, sve sam posvetila njemu, a on sa drugim ženama bio", rekla je Jelena u suzama.