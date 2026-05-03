Marina Visković riješila da progovori o dečku milioneru: Spomenula veliku svadbu i odlazak iz Srbije

Autor Đorđe Milošević
Marina i dalje krije identitet milionera sa kojim je u emotivnom odnosu.

Marina Visković riješila da progovori o dečku milioneru: Spomenula veliku svadbu i odlazak iz Srbije

Pjevačica Marina Visković otvorila je dušu o svom emotivnom životu i partneru čiji identitet krije od javnosti, ističući da uživa u ljubavi i da, kako kaže, ima najboljeg momka na svijetu.
Marina je otkrila i da li je njen partner oženjen, kao i kakvi su joj planovi za budućnost.

„Ljubav ima veliki udio u tome kako se osjećam i kako izgledam. Imam najboljeg mogućeg momka na svijetu. Bilo je potrebno da se sretnemo u pravo vrijeme na pravom mjestu. Svadbe inače ne volim, ali vjerovatno će se desiti to sudbonosno ‘da’. Ipak, svadbe neće biti. Ne volim taj vid zabave, a ni moj momak. Možda bude neka žurka tim povodom. Ljubav je tu, prelijepo mi je“, rekla je Marina Visković.

Na pitanje da li je istina da se seli iz zemlje, odgovorila je:

„Ne. Veoma često putujem, u Dubai idem redovno, volim da mijenjam lokacije“, dodala je ona.

Marina Visković dotakla se i spekulacija da je u vezi sa oženjenim muškarcem, kao i navoda da je njen novi partner naš čovjek koji živi i radi u inostranstvu.

„Saznaćete to. Ne, nije oženjen“, kratko je poručila Marina, ostajući misteriozna.

