"Imam 2 opcije, da se ubijem ili da iz gomile onog svega izvučem nešto": Karleuša priznala zbog čega se trese od bijesa

Jelena Karleuša progovorila o problemu sa kojim se suočila.

Izvor: MONDO

Pop diva Jelena Karleuša požalila se da ima veliki problem u milionskon vili na Senjaku u kojoj živi. Naime, tamo je jednu cijelu prostoriju preuredila u ogroman garderober, međutim, to joj sada stvara veliki problem.

Ona je na snimanju Pinkovih zvezda otkrila s čime se sve suočava.

"Nisam neraspoložena, nego sam nervozna, zato što... Hoćeš iskreno da ti kažem, nemam više šta da obučem", rekla je JK.

"Tresem se od bijesa, jer u gomili, u gomili krpa ja ne mogu da izvučem ono što želim i što mi se dopada, i što u tom momentu mislim da mi pristaje."

Kako je napomenula, došla je do toga da se čak i rasplače.

"Došla sam u situaciju da plačem, došla sam u situaciju da razmišljam da dođem u papučama i bademantilu. Imam dvije opcije, da se ubijem ili da iz gomile onog svega izvučem nešto što mi se nekad sviđa, nekad ne sviđa. Uglavnom sam jako, jako bijesna dok se ne spremim, jer ništa ne mogu da nadjem, sve fali, ništa mi ne stoji... ", rekla je Jelena za "Premijeru vikend specijal".

Sprema rodjendan za naslednice

"Stavili ste mi omču oko vrata oko tog 18. rođendana, sad se očekuje spektakl, a ja treba da opravdam to, ne znam šta se očekuje od mene. Da li da ispalim raketu na put oko mjeseca da bih ispunila sva očekivanja. Ne znam još šta planiramo, nismo ni pričali o tome, vidjećemo. Za sad ne planiramo ništa. Ja imam dva rođendana na moju radost. Atina se ljuti jer je i njoj rođendan", govorila je za Premijeru sa osmehom na licu, a na pitanje novinara koliko Duško učesvuje u pregovorima za slavlje, Jelena je iskreno odgovorila.

"Duško i ja nismo u dobrim odnosima, nažalost, to je njegova odluka. Žao mi je zbog toga što vuče takve poteze. I zbog javnosti i zbog Atine i Nike, ljudi se razvedu pa budu prijatelji ili u dobrim odnosima, ali on nije takav tip. Ne mogu ja njemu to da dočaram, digla sam ruke... Moram da naglasim da je divan otac, da je stalno sa njima u kontaktu, imaju divan odnos. Ispada da ga stalno spominjem, pa onda advokat zamoli da više ne govorim o tome, a zapravo ga ne spominjem ja sama od sebe, već odgovaram na vaša pitanja. Tako se namjesti..."

Izvor: Telegraf/ MONDO