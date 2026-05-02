Slavka Štimca bilo sramota zbog scene sa Jagodinkom Simonović: Glumac nakon nekoliko decenija prekinuo tišinu

Poznati glumac Slavko Štimac jednu od najzapaženijih uloga ostvario je u filmu "Varljivo leto '68".

Izvor: Youtube printscreen/Filmski Almanah

Slavko Štimac i pored godina iskustva u kinematografiji iskren je kada su u pitanju ljubavne scene. Naime, u filmu Varljivo leto '68 jedna od najpoznatijih replika jeste: “Mesi, mesi, neće ništa da ti škodi”.



"Film u stvari govori o studentskim demonstracijama iz ’68. Pitao bih te ja kada bi te deset hiljada puta pitali za 'Mesi, mesi, neće ništa da ti škodi'. Kad god me sretnu, 'Eee, Jagodinka'. Na neki način mi je neprijatno što se taj film pamti po toj sceni", rekao je glumac jednom prilikom.

Poznato je da Slavko u ovoj sceni hvata za grudi pekarku Jagodinku Simonović, koju je tumačila glumica Dragana Varagić.



"Sve te ljubavne scene mi uopšte ne prijaju, ne volim da ih snimam i to nema nikakve veze sa izborom partnerki u filmu ili seriji u kojima glumim. Jednostavno, kada nema neke hemije, nema potrebe za takvim scenama", rekao je.

Glumac je dodao i da ga je bilo sramota te scene, iako je postala kultna.

"Konkretno, ta scena sa Jagodinkom ispala je onako kako sam i očekivao. To je očigledno ono što sve najviše i zanima. Mene lično je bilo sramota da sebe kasnije gledam u toj sceni, ali to je gluma, na to se naviknete kroz vrijeme", kazao je Slavko Štimac kroz smijeh.