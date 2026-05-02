Zdravko Čolić poznat je po skromnosti, a sam priznaje da mu finansije nisu jača strana i novac mu nikada nije bio u prvom planu.

Izvor: YouTube/Lokica Official Channel

Zdravko Čolić je neosporno najveća muška zvijezda na Balkanu, a svoju višedecenijsku karijeru gradio je isključivo na neprolaznim hitovima. Iako je na muzičkoj sceni postigao vanserijski uspjeh, poznato je i da je jedan od rijetkih pripadnika estrade koji su akademski građani, budući da je završio Ekonomski fakultet u Sarajevu.

Svoju privatnost Zdravko Čolić trudi se da sačuva od očiju javnosti, a već godinama uživa u skladnom braku sa suprugom Aleksandrom, sa kojom ima dvije ćerke, Laru i Unu.

Vidi opis Ovaj pjevač je jedan od najbogatijih na Balkanu: Njegovo bogatstvo procijenjeno na 25 miliona eura Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/unacolic/printscreen Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Kurir Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Printscreen/Paparaco lov Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram printscreen/ unacolic Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram printscreen/unacolic Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram printscreen/ laraacollic Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram printscreen/ laraacollic Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: instagram/ccoliclaraa Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Youtube/Extra FM/Screenshot Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: R.Z./ATAIMAGES Br. slika: 11 11 / 11

Ono što često intrigira javnost jeste imovina regionalne zvijezde. Prema podacima američkog sajta “Celebritynetworth” iz 2021. godine, Zdravko Čolić je jedan od najimućnijih pjevača na Balkanu, a njegovo bogatstvo procijenjeno je na oko 25 miliona eura.

Američki portal ga je tom prilikom opisao riječima: “Čola je srpski Tom Džons. Izdao je 15 albuma i važi za jednog od najskupljih pjevača na Balkanu. Napunio je stadion ‘Marakana’, zatim Ušće, a 2019. godine postavio je apsolutni rekord sa šest koncerata zaredom u beogradskoj Areni, gdje ga je slušalo 110.000 ljudi.”

Zdravko Čolić je sam priznao da su mu finansije oduvijek bile slaba strana. O svom odnosu prema novcu pjevač je jednom prilikom iskreno govorio.

"Ne može čovjek promijeniti svoju ćud, ne mislim na način trošenja i način življenja, ali kod mene je to malo bilo pretjerano i dan-danas je", rekao je.

Dodijeljen mu diplomatski pasoš Bosne i Hercegovine

Regionalna zvijezda Zdravko Čolić dobio je 8. aprila diplomatski pasoš Bosne i Hercegovine. Njemu je Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, uručio diplomatski pasoš.

Navodi se da je Čolić izuzetno doprinio kulturi i ostvario značajna umjetnička dostignuća.

"Kao izraz visokog institucionalnog priznanja za njegov izuzetan doprinos kulturi, vrhunska umjetnička dostignuća i dugogodišnju promociju Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni, s posebnim ponosom Zdravku Čoliću dodijeljen je diplomatski pasoš Bosne i Hercegovine", objavljeno je na zvaničnoj Instagram stranici resornog ministarstva.