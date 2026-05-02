Zdravko Čolić poznat je po skromnosti, a sam priznaje da mu finansije nisu jača strana i novac mu nikada nije bio u prvom planu.
Zdravko Čolić je neosporno najveća muška zvijezda na Balkanu, a svoju višedecenijsku karijeru gradio je isključivo na neprolaznim hitovima. Iako je na muzičkoj sceni postigao vanserijski uspjeh, poznato je i da je jedan od rijetkih pripadnika estrade koji su akademski građani, budući da je završio Ekonomski fakultet u Sarajevu.
Svoju privatnost Zdravko Čolić trudi se da sačuva od očiju javnosti, a već godinama uživa u skladnom braku sa suprugom Aleksandrom, sa kojom ima dvije ćerke, Laru i Unu.
Ovaj pjevač je jedan od najbogatijih na Balkanu: Njegovo bogatstvo procijenjeno na 25 miliona eura
Ono što često intrigira javnost jeste imovina regionalne zvijezde. Prema podacima američkog sajta “Celebritynetworth” iz 2021. godine, Zdravko Čolić je jedan od najimućnijih pjevača na Balkanu, a njegovo bogatstvo procijenjeno je na oko 25 miliona eura.
Američki portal ga je tom prilikom opisao riječima: “Čola je srpski Tom Džons. Izdao je 15 albuma i važi za jednog od najskupljih pjevača na Balkanu. Napunio je stadion ‘Marakana’, zatim Ušće, a 2019. godine postavio je apsolutni rekord sa šest koncerata zaredom u beogradskoj Areni, gdje ga je slušalo 110.000 ljudi.”
Zdravko Čolić je sam priznao da su mu finansije oduvijek bile slaba strana. O svom odnosu prema novcu pjevač je jednom prilikom iskreno govorio.
"Ne može čovjek promijeniti svoju ćud, ne mislim na način trošenja i način življenja, ali kod mene je to malo bilo pretjerano i dan-danas je", rekao je.
Dodijeljen mu diplomatski pasoš Bosne i Hercegovine
Regionalna zvijezda Zdravko Čolić dobio je 8. aprila diplomatski pasoš Bosne i Hercegovine. Njemu je Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, uručio diplomatski pasoš.
Navodi se da je Čolić izuzetno doprinio kulturi i ostvario značajna umjetnička dostignuća.
"Kao izraz visokog institucionalnog priznanja za njegov izuzetan doprinos kulturi, vrhunska umjetnička dostignuća i dugogodišnju promociju Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni, s posebnim ponosom Zdravku Čoliću dodijeljen je diplomatski pasoš Bosne i Hercegovine", objavljeno je na zvaničnoj Instagram stranici resornog ministarstva.
