Ovaj pjevač je jedan od najbogatijih na Balkanu: Njegovo bogatstvo procijenjeno na 25 miliona eura

Autor Ana Živančević
Zdravko Čolić poznat je po skromnosti, a sam priznaje da mu finansije nisu jača strana i novac mu nikada nije bio u prvom planu.

Izvor: YouTube/Lokica Official Channel

Zdravko Čolić je neosporno najveća muška zvijezda na Balkanu, a svoju višedecenijsku karijeru gradio je isključivo na neprolaznim hitovima. Iako je na muzičkoj sceni postigao vanserijski uspjeh, poznato je i da je jedan od rijetkih pripadnika estrade koji su akademski građani, budući da je završio Ekonomski fakultet u Sarajevu.

Svoju privatnost Zdravko Čolić trudi se da sačuva od očiju javnosti, a već godinama uživa u skladnom braku sa suprugom Aleksandrom, sa kojom ima dvije ćerke, Laru i Unu.

Ono što često intrigira javnost jeste imovina regionalne zvijezde. Prema podacima američkog sajta “Celebritynetworth” iz 2021. godine, Zdravko Čolić je jedan od najimućnijih pjevača na Balkanu, a njegovo bogatstvo procijenjeno je na oko 25 miliona eura.

Američki portal ga je tom prilikom opisao riječima: “Čola je srpski Tom Džons. Izdao je 15 albuma i važi za jednog od najskupljih pjevača na Balkanu. Napunio je stadion ‘Marakana’, zatim Ušće, a 2019. godine postavio je apsolutni rekord sa šest koncerata zaredom u beogradskoj Areni, gdje ga je slušalo 110.000 ljudi.”

Zdravko Čolić je sam priznao da su mu finansije oduvijek bile slaba strana. O svom odnosu prema novcu pjevač je jednom prilikom iskreno govorio.

"Ne može čovjek promijeniti svoju ćud, ne mislim na način trošenja i način življenja, ali kod mene je to malo bilo pretjerano i dan-danas je", rekao je.

Dodijeljen mu diplomatski pasoš Bosne i Hercegovine

Regionalna zvijezda Zdravko Čolić dobio je 8. aprila diplomatski pasoš Bosne i Hercegovine. Njemu je Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, uručio diplomatski pasoš.

Navodi se da je Čolić izuzetno doprinio kulturi i ostvario značajna umjetnička dostignuća.

"Kao izraz visokog institucionalnog priznanja za njegov izuzetan doprinos kulturi, vrhunska umjetnička dostignuća i dugogodišnju promociju Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni, s posebnim ponosom Zdravku Čoliću dodijeljen je diplomatski pasoš Bosne i Hercegovine", objavljeno je na zvaničnoj Instagram stranici resornog ministarstva.

Možda ce vas zanimati

