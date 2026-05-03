Ceca se obrušila na Bekutu: Ražnatovićka zapjenila od besa nakon Anine izjave, nije mogla da prećuti

Ceca nije prećutala Anino izlaganje u takmičenju Zvezde Granda.

Još jedna epizoda muzičkog takmičenja Zvezde Granda prošla je u napetoj atmosferi među članovima žirija, a sve zbog kandidata za koje se bore da odu u sljedeći krug.

Ovog puta su u klinču bile Ana Bekuta i Ceca Ražnatović, a u sve se umiješao Đorđe David, ali i ostali članovi žirija. Žestoku svađu izazvao je duel Ivana Milevskog iz Cecinog tima i Maria Mijatovića iz tima Snežana Đurišić, a sve zbog jedne pjesme i stajlinga.

Naime, prednost je ovog puta dobio Mario, ali su obojica dobili nekoliko zamjerki.

„Mario je sigurno bolji pjevač u odnosu na Milevskog. Zato sam glasala za njega i izabrao je teže pjesme. Što se Ivana tiče, ja ne mogu da ti oprostim ovakvo izvođenje makedonske himne, pjesme ‘Makedonsko devojče’, sa ovoliko ukrasa, trilera. Mislila sam da glasam za Ivana, ali je neoprostivo da ovako pjeva makedonsku himnu, neoprostivo, ali nemoj da se ljutiš. Morala sam da ti kažem ovo da bi obratio pažnju. Ovo ne smije da bude kafansko izvođenje. Nemoj da se ljutiš“, rekla je Ana Bekuta, što je potpuno razljutilo Cecu Ražnatović.

„Kakve su ovo nebuloze? Neću da slušam ovakve stvari, da publika sluša nešto što nije tačno. Nikola Stanišić je isto to pjevao ovako, pa mu niko nije našao manu, ajde bre molim vas, neću da slušam nebuloze!“, odgovorila je ona Ani Bekuti.

Đorđe David stao je u odbranu Cece i njenog kandidata Ivana, tvrdeći da je momak numeru „Makedonsko devojče“ otpjevao kako treba.

„Ja sam tražio glas sad da bih pobio Aninu tvrdnju. Ovdje piše ‘Makedonsko devojče’ Jonče Hristovski, da li znate ko je to? Jonče je rođen 1930. godine i čovjek koji je postavio kako se pjeva to što je Ana nazvala himnom, a pjevači su to prilagođavali svojim pjevačkim mogućnostima. Tako da je on ispoštovao svaki ukras iz tog praistorijskog izvođenja“, objašnjavao je Đorđe.