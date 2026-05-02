Edita Aradinović pokazala kako izgleda u 7. mjesecu trudnoće: Stomačić u prvom planu, ona blista od sreće

Edita Aradinović otkrila je da nosi devojčicu, a sada je pokazala svoj trudnički stomak.

Izvor: Instagram printscreen

Edita Aradinović polako, ali sigurno odbrojava do porođaja. Pjevačica je trenutno u sedmom mjesecu trudnoće, a nedavno je objavila selfi iz ogledala i pokazala kako izgleda dva mjeseca pred dolazak bebe.

Na fotografiji je pozirala u crnim uskim helankama, kojima je istakla trudnički stomak, a mnogi su prokomentarisali da u trudnoći posebno blista.

Edita je ranije istakla da je, u dogovoru sa ocem djeteta, donijeta odluka da ne žive zajedno, ali da će zajednički brinuti o djetetu.

"Opet, s druge strane, ipak sam se negdje mirila s tim da ja neću moći da imam emocionalno stabilnu vezu i da vrijeme odmiče, ja neću biti mlađa, biću sve starija i, kao, moram da biram; znači ili ovo ili ovo. Ili da nemam ništa, solo djevojka, što je meni skroz okej, nemam ništa protiv toga ili da stvaram porodicu pa kako mi Bog namjesti, kakve karte da, kako budem odigrala. Sad, to se desilo. Negdje sam u svojoj glavi imala tu opciju da ću možda i sama prolaziti kroz neke stvari, zbog pređašnjih iskustava i što sam bila zacrtala u glavi da to bude ili ovako ili nikako. Sad sam to malo promijenila", rekla je pjevačica.