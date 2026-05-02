Sa 17 godina snimila vrelu scenu sa Draganom Nikolićem u inat dečku: Kako danas izgleda Senka iz "Nacionalne klase"

Maja Lalević Piščević više se ne bavi glumom, već se okrenula advokaturi.

Kultni film Nacionalna klasa iznjedrio je brojne nezaboravne likove, a među njima je bila i Senka, djevojka koja se pojavila u svega nekoliko scena, ali je ostavila snažan utisak na publiku.

Ovu ulogu tumačila je Maja Lalević Piščević, koja je kasnije snimila samo još nekoliko filmova, ali je zauvijek ostala upamćena među ljubiteljima domaće kinematografije.

Flojdovu "službenu" djevojku igrala je Gorica Popović, dok je Senka bila mala, ali vrlo upečatljiva uloga koja je Maji Lalević Piščević donijela posebno mjesto u istoriji jugoslovenskog filma.

Publika ju je kasnije mogla da vidi i u ostvarenjima Šest dana juna, uz muziku Vlade Divljana i "Idola", zatim u filmu Osam kila sreće, kao i u ostvarenju Lijepe žene prolaze kroz grad reditelja Želimir Žilnik, koje je Jugoslovenska kinoteka uvrstila među sto filmova proglašenih kulturnim dobrom od velikog značaja.

U "Nacionalnu klasu" ušla sa samo 17 godina

Maja Lalević Piščević rođena je 6. jula 1960. godine u Beogradu. Njen otac, ugledni doktor Predrag Lalević, čak 16 godina bio je lični ljekar Josip Broz Tito.

Kada je dobila priliku da igra u "Nacionalnoj klasi", imala je svega 17 godina, a jednom prilikom je otkrila i kako je dospjela na snimanje čuvenog filma.

"Moj tadašnji dečko bio je mnogo stariji od mene i imao je važnu ulogu iza kamere. Da bih svakog trenutka bila blizu njega, visila sam u Udruženju slobodnih umjetnika, gdje se odvijao kasting. Za ulogu Senke prodefilovale su mnoge glumice, a onda je reditelj Goran Marković jednog dana neočekivano pitao da li bih probala scenu sa Dragan Nikolić", ispričala je jednom prilikom Maja.

Kako je objasnila, u početku nije željela da prihvati ulogu.

"Iako to nijesmo željeli ni ja ni moja ljubav, probala sam i dobila ulogu, koju ipak nijesam prihvatila. Onda je direktor filma pozvao moju mamu i ja sam pristala, možda i iz inata toj mojoj ljubavi, koja se protivila tome. Mama je i potpisala ugovor, jer sam bila maloljetna", objasnila je Maja.

Čuvena scena sa Draganom Nikolićem

Posebno se prisjetila snimanja scene sa Dragan Nikolić, koja joj je, kako je priznala, zadavala najviše straha.

"Do posljednjeg momenta sam se nadala da će Goran iz nekog razloga odlučiti da je ipak izbaci iz scenarija, shvativši da ja ne mogu da je odigram. A onda je došao taj dan... Gaga, koji se inače ponašao prema meni kao da mi je i brat, i tata, i najbolji prijatelj, prevazišao je sebe. Prvo je tražio da svi osim snimatelja napuste sobu, a kada smo ostali sami, napravio je takvu atmosferu da nijesam ni primijetila kada smo zapravo snimili scenu. Toliko me je zasmijavao, golicao i pričao neviđene viceve i anegdote, da sam se s mukom suzdržavala kako bih ozbiljno izgovorila tekst kad se uključe kamere", ispričala je Maja za domaće medije.

Od glume do uspješne advokatske karijere

Nakon uspjeha Nacionalna klasa, Maja je upisala Akademiju dramskih umjetnosti, što se nije dopalo njenom ocu koji je želio da završi prethodno upisani Pravni fakultet. Na kraju je uspjela da stekne obje diplome. Neko vrijeme igrala je u pozorištu, u predstavama poput "Venecijanke" i "Koštane, san, krik", ali se devedesetih godina povukla iz glume i posvetila advokaturi.

Svoje obrazovanje nastavila je i u inostranstvu, pa je 2012. godine diplomirala na Stanford University na programu "Razvoj, demokratija i vladavina prava".

Porodica i život daleko od reflektora

Maja Lalević Piščević danas je uspješna poslovna žena, a od 1990. godine u braku je sa ljekarom Banetom Piščevićem, svojom ljubavi iz gimnazijskih dana. Iste godine dobili su ćerku Lizu, dok je šest godina kasnije rođena i Hana.

Pored prava i glume, okušala se i u pisanju, pa je godinama objavljivala kolumne za "Nedeljnik", a 2019. godine predstavila je i knjigu "Tamo je ovde", inspirisanu jednogodišnjim boravkom u Njujorku.