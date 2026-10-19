Rastanak Eline Svitoline i Gaela Monfisa izazvan je njenim teškim emotivnim stanjem usljed rata u Ukrajini.

Izvor: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Ukrajinska teniserka Elina Svitolina uzdrmala je svjetski tenis saopštenjem da se rastala od supruga Francuza Gaela Monfisa, takođe legendarnog tenisera. Odluku o raskidu obrazložila je ratom u Ukrajini i time da je izgubila sebe brinući noćima za svoju zemlju. Javno je saopštila da se razvodi od supruga nekoliko nedjelja pred početak Mastersa u Parizu, na kojem je Monfis planirao da završi svoju veliku karijeru, ali neće, jer se još ranije povukao, a uskoro će i potpuno nestati iz tenisa.

Iako isprva nije bilo obrazloženja zašto je Monfis odustao od Pariza, sada je potpuno jasno da je razlog komplikovana porodična situacija i razvod braka u koji je stupio sa Ukrajinkom 2021, poslije dvije godine zabavljanja. Svitolina i Monfis imaju kćerku Skaj, rođenu 2022. godine.

Svitolina i Monfis igrali su zajedno prije mjesec i po na US openu, a Ukrajinka je plakala kada je Gael tamo doživio poraz na svom posljednjem grend slem turniru. Sve je bilo spremno za njegov veliki oproštaj u Parizu, u njegovoj zemlji, ali se on neće dogoditi.

Šta je Svitolina napisala u oproštaju?

Izvor: Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia

Elina Svitolina je obrazloženje svog rastanka sa suprugom počela najvažnijim razlogom - ratom u Ukrajini.

"Svi znaju koliko mi Ukrajina znači. Ono o čemu sam rijetko govorila jeste to šta mi je rat uradio iznutra. Prošle godine sam vam rekla da moram da se sklonim sa terena jer nisam bila u pravom emotivnom stanju. Danas želim da se malo više otvorim. Ono što niste vidjeli bile su besane noći, sumnje i osjećaj da polako gubim sebe. Gael je sve to vidio. Nikada mi nije pustio ruku. Dugo smo se zajedno borili sa ovim, dajući sve od sebe. Ali, neke bitke se vode duboko u vama, i nikakva količina tuđe ljubavi ne može da ih dobije umjesto vas", prva je poruka koju je Ukrajinka napisala o kraju svog braka sa Monfisom.

Monfis više nikad neće igrati, ide u kancelariju

Ranije ove sezone, dok se Gael Monfis opraštao od tenisa, javno je stavio do znanja cijelom svijetu da neće ostati na ATP Turu ni kao igrač, ni kao trener. Radiće kancelarijski posao ubuduće.

"Počinje novo poglavlje za mene. Sljedeće godine radiću u finansijama. Već sam potpisao ugovor sa švajcarskom kompanijom koja se bavi upravljanjem imovinom. Ubuduće planiram da radim više u kancelariji, u finansijama. Uvijek ću pratiti tenis, jer volim sport, moja supruga ga igra. Ne vjerujem da ću sljedeće godine raditi mnogo toga oko tenisa, ali biću prisutan, bez obzira na sve, malo zbog Eline. Ipak, biću više tip iz finansija", govorio je Monfis prije manje od mjesec i po.