Fudbalski klub Partizan smatra da je u finišu meča protiv Železničara trebalo da bude dosuđen penal za njih.

Izvor: X/FKPartizanBG/printscreen

Fudbalski klub Partizan poražen je od Železničara u Pančevu (1:0), u okviru 12. kola Superlige Srbije. Nakon čak šestog poraza u tekućoj sezoni crno-bijeli su izuzetno nezadovoljni suđenjem arbitra Stefana Jeknića.

Prvo je o tome govorio Saša Ilić koji je odmah nakon meča iznio svoje viđenje utakmice, zatim je Partizan pred ponoć pisao saopštenje o dešavanjima u Pančevu, a onda se oglasio još jednom. Ovog puta objavljivanjem snimka.

Vidi opis Partizan objavio saopštenje i snimak iz Pančeva: Crno-bijeli ogorčeni zbog suđenja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 12 / 12 AD

Partizan je na društvene mreže postavio snimak za koji smatra da je sporan. Ibrahim Zubairu je presjekao dodavanje unutar kaznenog prostora i pokušao da stvori priliku za crno-bijele, ali je Davorin Tošić uspio da ga zagradi i izbaci loptu iz opasne zone nakon svoje velike greške. Ipak, fudbaler Železničara je tom prilikom loptu zakačio i rukom, što su vidjeli igrači Partizana. Pogledajte:

Nova pravila fudbalske igre. https://t.co/X6MJgQL0A8 — FK Partizan (@FKPartizanBG)October 18, 2026

Klub iz Humske već je govorio o ovom detalju u saopštenju koje je izdao, ali je i snimkom želio da dokumentuje situaciju za koju smatraju da je pogrešno procijenjena. Pored odluke sudije Jeknića da ne dosudi penal u Partizanu su kivni i na VAR sobu koja se nije oglasila, dok je intervenisala kod direktnog crvenog kartona Marija Jurčevića. Tada su kolege uz pomoć tehnologije uticale na Jeknića da preinači odluku o žutom kartonu.

Pročitajte kompletno saopštenje iz Humske objavljeno u nedjelju kasno uveče.

"Skandal za skandalom"

"Fudbalski klub Partizan izražava najoštriji protest zbog suđenja Stefana Jeknića i (ne)postupanja VAR sobe na utakmici 12. kola Mozzart Bet Superlige Srbije protiv Železničara u Pančevu. Prikazani nivo suđenja ne bi bio prihvatljiv ni u nižim rangovima takmičenja, a kamoli u jednom od derbija kola.

Ovim ne želimo da umanjimo pobjedu Železničara, međutim, nećemo prećutati skandalozan kriterijum i niz odluka kojima je Partizan direktno oštećen. Utakmica pred punim tribinama trebalo je da bude praznik fudbala, a pretvorena je u demonstraciju sudijske samovolje.

Dijeljenje (ne)pravde na ovoj utakmici je prava slika i prilika pompezno najavljenih promjena Fudbalskog saveza Srbije. Ne govorimo o jednoj pogrešnoj procjeni, već o kriterijumu koji je nedopustivo neujednačen i o nizu odluka kojima se direktno narušava integritet fudbala u Srbiji.

Odluka da se Mariju Jurčeviću, nakon intervencije VAR sobe, žuti karton preinači u direktan crveni (!) donijeta je suprotno kriterijumima propisanim Pravilima igre, i to u situaciji koja se odigrala najmanje 30 metara od gola. Prisustvo i raspored trojice naših igrača, pravac kretanja napadača i mogućnost kontrole lopte apsolutno su morali biti uzeti u obzir pri procjeni da li je spriječena izgledna prilika za postizanje pogotka. Umjesto toga, svjedočili smo skandaloznoj odluci koja je neposredno uticala na ishod utakmice.

Jednako je skandalozan i žuti karton koji je dobio naš fudbaler Že iako nije učestvovao u sukobu zbog kojeg je kažnjen. Istovremeno, prekršaji kojima su zaustavljani obećavajući napadi Partizana u više navrata ostajali su bez žutih kartona.

Konačno, u situaciji u kojoj je fudbaler Železničara igrao rukom u sopstvenom kaznenom prostoru, glavni sudija je bez oklijevanja odmahnuo rukom, a intervencija VAR sobe je izostala. Kako je VAR sudija Milan Mitić našao osnov za promjenu odluke o Jurčevićevom kartonu, a ne i za intervenciju u ovoj situaciji? Zahtijevamo da se objave relevantni snimci i komunikacija sudijskog tima u obje situacije.

U 11 odigranih prvenstvenih utakmica ove sezone našim igračima pokazana su četiri crvena kartona. Za Partizan nije dosuđen nijedan penal. Ove podatke ne možemo posmatrati odvojeno od odluka na koje ukazujemo.

Fudbalski savez Srbije ostao je nijem na naše dosadašnje inicijative i pruženu ruku saradnje. Dok slušamo pompezne najave reformi, na terenu gledamo nastavak stare prakse. Bez konkretnih promjena, sva ta obećanja ostaju bacanje prašine u oči javnosti i pokriće za probleme koje Savez ne rješava.

U uslovima u kojima ne postoji povjerenje u ravnopravan tretman, svaki protest kluba, svaka inicijativa za unapređenje takmičenja i svaki napor sportskih radnika gube svoj smisao. Takvim postupanjem ne nanosi se šteta samo Partizanu, već se obesmišljava fudbal u Srbiji i urušava povjerenje javnosti u njegove institucije.

Fudbal bi trebalo da bude najvažnija sporedna stvar na svijetu. U Srbiji, nažalost, sve češće postaje sporedan u odnosu na one koji bi trebalo da obezbijede njegovu regularnost", navode crno-bijeli.