Francuski mediji su prenijeli da će se 24-godišnji Portugalac na teren vratiti poslije reprezentativne pauze sredinom novembra.

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Fudbaler Pari Sen Žermena Nuno Mendeš mora na pauzu zbog povrede butnog mišića lijeve noge, saopštio je dvostruki uzastopni prvak Evrope.

"Pošto je povrijedio lijevu butinu tokom utakmice protiv Strazbura, Nuno Mendeš neće biti dostupan narednih nekoliko nedjelja", stoji u klupskoj objavi.

Francuski mediji su prenijeli da će se 24-godišnji Portugalac na teren vratiti poslije reprezentativne pauze sredinom novembra.