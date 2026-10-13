Azerbejdžanski klub Sabah ostvario je istorijsku pobjedu u Ligi šampiona protiv Slavije iz Praga rezultatom 2:0.

Izvor: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP / Profimedia

Azerbejdžanski prvak Sabah iz Bakua ostvario je prvu, istorijsku pobjedu u Ligi šampiona, protiv Slavije iz Praga 2:0 (0:0).

Srpski napadač Veljko Simić (na slici) dobio je žuti karton u 14. minutu, dok je njegov tim hvatao zalet i kada je njegov saigrač Kahim Paris zatresao gol Čeha u 17. minutu. Ipak, taj pogodak Jamajčanina bio je poništen zbog ofsajda, ali sljedeći nije. Postigao je u 49. minutu za definitivnih 1:0, poslije kojih je Džol-Lens Mikels iz Ruande postavio konačnih 2:0 za Sabah.

Ogromno dostignuće za klub koji je osnovan prije samo devet godina i koji je ovog ljeta senzacionalno izborio plasman u Ligu šampiona iako je krenuo od prve runde. Redom su pred Sabahom padali Nju Sejnst iz Velsa, finski Kups, danski Arhus i u plej-ofu Hapoel Berševa.

Sabah je u 1. kolu Lige šampiona glatko i očekivano rutinski izgubio od Mančester junajteda na Old Trafordu 4:0, ali je ovog utorka dočekao i iskoristio svoju šansu da ispiše klupsku istoriju. Naredni meč igraće 20. oktobra protiv Borusije Dortmund, takođe na Olimpijskom stadionu u Bakuu.