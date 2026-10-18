Lionel Mesi je nevjerovatan. Nakon fantastičnog Svjetskog prvenstva sada dominira u MLS-u i zaista pravi magije.

Izvor: X/All About Argentina

Godine u samo broj za Lionela Mesija! On je sa 39 godina sada postigao dva gola u pobjedi svog tima nad Atlantom 3:1 (1:0), a oba pogotka bila su spektakularna.

Prvo je na isteku prvog poluvremena Bertram pogodio za 1:0 na asistenciju Luisa Suareza, a onda je upravo on u 56. minutu asistirao Mesiju za 2:0. A onda smo četiri minuta kasnije vidjeli opet videli magiju.

Kada je prvi gol u pitanju krenuo je sa sredine terena sa desne strane i polako ulazio u sredinu. Prošao je između trojice, nastavio, a onda sa potpuno druge strane terena pogodio za 2:0. Četiri minuta kasnije, ponovo se dao u trk.

Sa 39 godina Lionel Mesi je dobio pas od Luisa Suareza i zatim je istrčao cijelu polovinu protivničkog terena. Nakon toga je predriblao svog rivala i pogledajte kako je postigao prvi i drugi svoj pogodak:

Leo Messi has just scored these 2 goals in the span of 4 minutes at the age of 39.I swear I'm genuinely out of words. I don't know what to say. https://t.co/d8OZvidQ5Y — All About Argentina (@AlbicelesteTalk)October 18, 2026

Lionel Mesi na poslednjih 14 mečeva za Inter Majami ima ukupno 23 gola i asistencije, a u 2026. godini je upisao 44 meča sa 40 golova i 20 asistencija. Znao je i da proslavi svoje pogotke Mesi pa je tako u 60. minutu pokazao svom rivalu da se još vrti. Pogledajte kako:

Leo Messi to the defender Junior Alonso after his goal:"YOU'RE STILL SPINNING..." https://t.co/6iE9wSEllY — All About Argentina (@AlbicelesteTalk)October 18, 2026

Do kraja meča Atlanta je uspjela preko Fafe Pikoa da postigne utešni pogodak, ali to nije mnogo pomoglo.

(MONDO, N.L.)