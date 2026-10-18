Navijači Hajduka iz Splita oglasili se nakon što je policija javno objavila fotografije vođa za kojima traga zbog nacističkih povika na ulicama.
Dok policija u Splitu objavljuje fotografije pripadnika "Torcide" za kojima traga zbog nacističkog divljanja, ta navijačka grupa se oglasila.
Pronacistička navijačka grupa rekla je da javnost nije shvatila "navijačko prepucavanje" u poklicima "Aušvic, Aušvic" i "Adolfe, ustani", kao i vrijeđanja Ane Frank, jedne od najpoznatijih žrtava holokausta u Holandiji u toku Drugog svjetskog rata.
"Torcida" je iznijela i optužbu da novinari - "medijski lešinari" nisu shvatili kontekst toga što su navijači Hajduka išli na utakmicu protiv Ajaksa u Splitu skandirajući Adolfu Hitleru kraj mrtvačkog kovčega na kolima.
"Povodom nezapamćene medijske histerije i javnog progona pojedinaca koji su se našli na udaru medija zbog navijačkih povika, koji su u Holandiji deo stalnog repertoara protiv navijača Ajaksa, ovim putem želimo skrenuti pažnju na opasne trendove manipulacije javnim prostorom i selektivnog provođenja pravde u našem društvu".
"Od navijačkog prepucavanja s navijačima Ajaksa, uz nesebičnu pomoć medija stvorili ste prvorazredni nacionalni skandal. Bez razumijevanja konteksta i ozbiljnog pokušaja utvrđivanja stvarnog značenja izgovorenog, medijski lešinari, kojima su klikovi važniji od činjenica, danima hrane javni linč i razapinju pojedince na stub srama".
"Ovakva revnost ni za ubice i silovatelje"
Saopštenje Torcide o skandiranju Hitleru: "Niste razumjeli kontekst i značenje, da li je ovo dimna zavjesa?"
"Dok se afere nižu i padaju u zaborav, a država se doslovno i figurativno guši u smeću, sve raspoložive snage usmjerili ste na privođenja, pretrese i progon navijača. Odjednom imamo institucije koje rade danonoćno, brzo i besprekorno dok su za građane trome i neučinkovite. Brzina reakcije institucija u ovom slučaju pokazuje da je učinkovito djelovanje moguće kada za njega postoji politička volja i pritisak javnosti. Stoga očekujemo da se ista odlučnost primijeni i na afere, korupciju, nepravilnosti i druge probleme koji izravno utiču na zdravlje, kvalitet i svakodnevni život građana".
"Ovakvi slučajevi, kada je riječ o navijačima, ne predstavljaju presjedan. I ranije smo svjedočili medijskim hajkama i demonstracijama institucionalne sile, nerijetko pod snažnim pritiskom javnosti i uz očitu potrebu stvaranja dojma odlučnosti i učinkovitosti. Ovakav intenzitet medijskog progona i javnog izlaganja pojedinaca ne viđa se čak ni u slučajevima najokrutnijih ubistava i najtežih krivičnih djela".
"Takva se revnost u potrazi i objavama fotografija ne pokazuje ni kada je riječ o najgorim ubicama i silovateljima. Posebno je porazna činjenica da se jednom navijačkom korteu pridaje gotovo nezapamćena medijska pažnja, u razmjerama kakve se teško mogu zamisliti bilo gdje u Evropi i svijetu. Ta iznenadna učinkovitost i selektivna odlučnost, uz nevjerojatnu usklađenost dijela politike, institucija i medija, otvaraju pitanje služi li ova histerija samo kao dimna zavjesa", piše u saopštenju.