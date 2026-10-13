NBA Evropa je planirana za sezonu 2027/28, ali i dalje je dosta toga nepoznato.

Izvor: MN Press

Iako je NBA Evropa isprva bila zainteresovana za konkretnih 12 evopskih gradova, ta lista nije konačna i zainteresovanih je sve više. Kako prenosi "Meridian sport", na mapi novog takmičenja naći će se Beč! Prijestonica Austrije već ima tim koji član ABA lige i to je, po svemu sudeći, dovoljna karta za ulazak u ovaj projekat.

Prema navodima pomenutog izvora, Beč polako okuplja potencijalne investitore u projekat koji je izuzetno zahtjevan finansijski, ali je lokacija veliki adut ovog grada.

Početna ulaganja su oko 500 miliona dolara i svaki klub bi trebalo da funkcioniše kao NBA franšiza, pa su u Beču trenutno u potrazi za investitorima.

Dokle se stiglo?

Plan je i dalje da se NBA Evropa pokrene na početku sezone 2027/28 u formatu od 16 timova. U prvoj sezoni učestvovaće 12 stalnih timova, dok će preostala četiri mjesta pripasti finalistima FIBA Lige šampiona i najboljim ekipama sa kvalifikacionog turnira na kraju sezone, koji je direktno povezan sa domaćim prvenstvima. Ovo trenutno zvuči jako daleko, ali od te ideje se ne odustaje...

Projekat koji podržavaju NBA i FIBA privlači veliko finansijsko interesovanje, o čemu je nedavno govorio komesar NBA Adam Silver.

"Ponude stižu od kombinacije postojećih košarkaških klubova i velikih evropskih fudbalskih brendova, dok na drugim tržištima ljudi osnivaju klubove od nule. U pitanju je spoj svih tih faktora. Procjene vrijednosti su veoma pozitivne. Riječ je o stotinama miliona dolara", rekao je Silver i dodao:.

"To je jedinstvena, istorijska prilika da neko postane NBA tim u Londonu, Parizu, Madridu ili Minhenu. To su neka od najvažnijih tržišta u Evropi i svijetu, i ljudi upravo tako i posmatraju te prilike."