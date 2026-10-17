Četiri puta ove sezone je Inter bio u minusu na jednom meču Serije A – i nijednom nije poražen. Upisao je prvu pobjedu na gostovanju Bolonji prvi put od marta 2024. godine.

Izvor: Massimo Paolone / LaPresse / Profimedia

Inter u Seriji A očigledno uvijek mora težim putem do pobjede!

Već treći put ove sezone (a tek je sedmo kolo!?) je četa Kristijana Kivua nadoknadila minus i na kraju uspjela da trijumfuje. Prvi put joj se to desilo 5. septembra protiv Napolija, kada je od 0:2 stigla do 3:2. Imala je dva gola zaostatka i protiv Udinezea devet dana kasnije, ali je na kraju semafor pokazivao 5:3 za Inter. Na kraju, Bolonja je na stadionu "Renato Dal'Ara" imala 1:0, ali je nakon toga doživjela krah (1:3).

Jedini put ove sezone kada Inter nakon minusa nije uspio da osvoji tri boda jeste u derbiju protiv Rome. Imala je "vučica" 19. septembra dva gola "viška" (2:0), ali je branilac Skudeta našao način da iz tog susreta izađe neporažen (2:2)...

Večeras je Bolonja stekla prednost pogotkom Tomaza Pobege u 10. minutu, ali joj taj pogodak nije bio dovoljan ni za podjelu plijena. Izjednačio je Markus Tiram u smiraj prvog dijela (44. minut), da bi u nastavku domaća odbrana bila nemoćna nakon šuteva Karlosa Augusta (69. minut) i Anža Joana-Bonija (84. minut)

Inter je tako ostao jedan od četiri neporažena tima u italijanskoj eliti. Nulu u rubrici "porazi" imaju i Roma, koja će kasnije tokom večeri dočekati Đenovu te Lacio i Milan, koji će drugog dana vikenda odmjeriti snage sa Juventusom, odnosno Atalantom.

Istovremeno, nerazuri su večeras upisali prvu pobjedu na ovom gostovanju od marta 2024. godine. Nisu u prethodne dvije sezone uspijevali da trijumfuju na ovom stadionu – u aprilu 2024. godine bilo je 1:0 za crveno-plave, dok je u maju prošle godine međusobni meč na "Dal'Ari" završen rezultatom 3:3.

(mondo.ba, D. Šutvić)